Zonguldaklı gençler roket üretti

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi’nin sekretaryasını yaptığı Karaelmas Teknoloji Takımı, roket üretti.

Daha küçük ebattaki roketlerle denemeler yaptıklarını belirten Koordinatör Öğretmen Tolunay Demirci, bin 500 metre yüksekliğe çıkması hedeflenen asıl roketi ise Tuz Gölü’nden fırlatacaklarını belirtti.

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Demirci, fırlatılacak olan roketteki sensörlerin hava sıcaklığı, GPS verileri gibi bilgileri yer istasyonuna bildireceğini belirterek şöyle dedi:

"BEÜ, Amasya Üniversitesi, Zonguldak Meslek Eğitim Merkezi’nden, Zonguldak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nden, İMKB Anadolu Lisesi’nden ve Fen Lisesi’nden öğrencilerimiz var. Birlikte roket tasarlıyorlar.





PARAŞÜT AÇIYOR

Bin 500 metreye 4 kilogramlık faydalı yük bırakacak. Bu esnada oradaki bütün hava, GPS bilgilerini telemetri bilgilerini alacak. Yer istasyonuna bildirecek. Faydalı yükü bıraktıktan sonra kendi paraşütünü açacak ve yere inecek. Diğer kalan parçalar da kendi paraşütlerini açacaklar ve yere inecekler.

Daha sonradan bunları toplayıp hakem heyetine götüreceğiz ve sonucu göreceğiz. Bununla ilgili yaptığımız denemeler var. Bu denemeleri Kozlu Sahili’nde yapıyoruz."

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