Zonguldak'ta 22 kişinin korona testi pozitif çıktı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, şehirdeki koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının başında gazetecilerin sosyal mesafelerine dikkat çeken Vali Bektaş, şehirde 22 kişinin testinin pozitif çıktığını ve 1 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zonguldak'ta 22 hastanın testi pozitif çıktı VİDEO

"22 VAKA TESPİT ETTİK, 1 HASTAYI KAYBETTİK"

Koronavirüsten korunmanın önemine dikkat çeken Bektaş, "Bugün itibariyle 22 pozitif vak'amız var. Bu gün bir hastamızı kaybettik. 62 yaşındaki bir kadın. Aynı zamanda yüksek tansiyon, şeker ve astım hastası bir hastamızı bu gün kaybettik. Pozitif tanısı olan bir hastamızı bu gün kaybettik. Varmış gibi davranacağız. Her nokta her sokak, her mahallede bu risk var mı yok mu? Bu kadar net söylüyoruz. Daha nasıl söyleyebiliriz. Bu riskle beraber yaşıyoruz. Biz şimdi 22 vak'a tespit ettik. Zonguldak'ta bütün mevcut korona virüs kapmış hasta sayısı 22'midir. Herkes biliyor ki değil. Biz 22'sini tespit ettik. Biz hepsini tespit ettik diyebilir miyiz ki? Bizim tespit ettiklerimizin 22'si pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

"TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR İSTANBUL TEMASLI"

Vali Bektaş, kentteki korona virüs testi pozitif çıkanların İstanbul temaslı olduğuna dikkat çekti. Bektaş, "Bizim vak'alarda tespit ettiğimiz vak'a öykülerinde tespit ettiğimiz tek bağlantı İstanbul gözüküyor. Yurt dışı, Umreci şu bu değil. Almancı, İtalyancı değil. Dolayısıyla İstanbul kaynaklı gidiş gelişlere herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Belki bu konuda bakanlığımız bizden eğer isterse daha ileri tedbirleri getireceğiz. Gelecek, fakat şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Vak'alarımızın ortak paydası bir İstanbul bağlantısı var" dedi.

"SÜRECİN TEK İLACI EVDE KALMAK"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da sosyal medyada sokağa çıkan İtalyan Belediye Başkanlarına atıfta bulunarak "İtalyan belediye başkanlarını görüyorsunuz. İsyanlarını görüyorsunuz. Onlar gibi yapmak istiyorum ama tutuyorum kendimi. Bir evladınız olarak kardeşiniz olarak belediye başkanı, hekim olarak rica ediyorum. Evde kalın. Bu süreci başka türlü atlatamayız. Bunun tek ilacı bu. Çok zorunlu haller halinde dışarı çıkmayın. Çıktığınız zaman da tedbirlere riayet edelim" dedi.