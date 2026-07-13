Zonguldak'ta boş binanın bodrum katında yangın

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Zonguldak'ta Ereğli ilçesinde Bağlık Mahallesi Fırıncı Sokak'ta 5 katlı boş binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangının çıktığı binanın uzun süredir boş olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.