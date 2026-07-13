İran: ABD'nin saldırıları sarf edilen çabaları boşa çıkardı

ABD ordusunun İran’a yönelik son saldırılarına Tahran yönetiminden tepki gecikmedi.

"ULUSLARARASI HUKUK AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ"

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin saldırıları kınanarak, "Bu barbarca saldırılar sadece Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin temel ilkelerinin açık bir ihlali olmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" denildi.

Açıklamada, ABD’nin İran’ı hedef alan saldırılarının "Batı Asya bölgesinde gerilimi azaltmak ve barışı tesis etmek için son birkaç aydır sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden olduğu" vurgulandı.

Uluslararası deniz taşımacılığında yaşanan aksamalardan Washington yönetiminin sorumlu olduğu belirtilerek, "ABD rejimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gerekli düzenlemeleri yapma sürecine açıkça müdahale ederek, Hürmüz Boğazı'na güvensizliğin geri dönmesine ve uluslararası ticari taşımacılığın aksamasına neden olmuştur" ifadelerine yer verildi.

ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD ORDUSU İRAN’A YENİ BİR SALDIRI DALGASI BAŞLATMIŞTI

ABD ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirilmişti.

ABD ordusu geçen hafta da İran’daki askeri hedeflere yönelik 3 saldırı dalgası düzenlemiş, bu kapsamda toplam 300’den fazla askeri hedefin vurulduğu açıklanmıştı.