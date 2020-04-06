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Zoom nedir

Zoom, merkezi San Jose, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan uzaktan konferans hizmetleri şirketidir.

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Zoom nedir

Koronavirüs nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan milyonlarca insan, video konferans programlarına olan talebin bir hayli artmasına neden oldu.

Bu uygulamalardan biri olan Zoom çevrimiçi toplantıları, sohbetleri ve mobil işbirliğini birleştiren bir uzaktan konferans hizmeti sunuyor.

9 yıl önce Çin asıllı ABD vatandaşı Eric Yuan tarafından kurulan şirket, o tarihten bu yana çeşitli iş ve eğitim toplantıları için kullanılıyor.

2015 yılında Zoom'da düzenlenen konferanslara katılan kişi sayısı 40 milyona ulaşırken, şirket geçtiğimiz yıl halka arz edildi ve piyasaya değeri 16 milyar dolara kadar yükseldi.

zoom

ARTAN KULLANICI SAYISI VE GİZLİLİK ENDİŞELERİ

Koronavirüs nedeniyle evden çalışmak zorunda olan insanlar, bir anda Zoom'un kullanıcı sayısının katlanarak artmasına neden oldu. Ancak bu durum, bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getirdi.

Zoom uygulamasını inceleyen uzmanlar, uygulamanın içerisine yerleştirilmiş Facebook kodları buldu. Bu durum, kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşıldığı iddialarına neden oldu. Ardından Zoom, gelen tepkiler üzerine güncelleme yaparak Facebook kodlarını kaldırdı.

Ayrıca Kuzey Amerika'dan yapılan bazı Zoom çağrılarının, Çin üzerinden yönlendirildiği ortaya çıktı. Zoom her ne kadar bunu sunucuları yormamak için yaptığını söylese de birçok ülkenin Çin'e güvenmemesi, uygulamanın itibarını yeniden sarstı.

Ayrıca New York'taki yetkililer, şehirdeki uzaktan eğitimler için Zoom uygulamasının kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Instagram: @eshteknoloji

Zoom nedir

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