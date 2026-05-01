1 Mayıs'ın gerçek kahramanı emekçiler bayramda da çalıştı

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar sürerken her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok işçi, bayrama rağmen hiç ara vermeden çalıştı.

Su satarak geçimini sürdüren seyyar satıcı Süleyman Kızılkaya, "İşçilerin bayramı kutlu olsun. İnsanların ihtiyaçlarına göre çalışıyoruz." dilerek görevini yerine getirmeye devam etti.

İŞÇİLER BAYRAMLARINDA İŞ BAŞINDA

Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Adana'da farklı sektörlerde emekçiler mesailerini bırakmadı.

Kimi sokaklarda satış yaparken kimi de dükkanında çalışmayı sürdürdü.

"ADANA SICAK, SU YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde su satarak geçimini sürdüren seyyar satıcı Süleyman Kızılkaya, tüm işçilerin bayramını kutlayarak, "Öncelikle bütün işçilerin, emek sahiplerinin bayramı kutlu olsun. Adana sıcak memleket, yanıyor. Biz de insanlara su yetiştirmeye çalışıyoruz. Soğuk su ve çay satıyoruz. Ne iş olursa insanların ihtiyaçlarına göre çalışıyoruz. İşçilerin bayramı kutlu olsun." dedi.

"ÇALIŞMAZSAK OLMUYOR"

Simit satıcısı Mehmet Tahir Doğan ise çalışmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Mecbur çalışıyoruz. Bugün İşçi Bayramı ama çalışmazsak olmuyor. Herkesin İşçi Bayramı kutlu olsun. Çalışmak zorundayım, çalışmazsam evi geçindiremem." diye konuştu.

"İŞÇİ BAYRAMI'NDA EN ÇOK İŞÇİLER ÇALIŞIYOR"

Seyyar satıcı Figen Bozca da memurların tatil yaptığını, işçilerin çalıştığını anlatarak, "Memurların tatil yapıp işçilerin en çok çalıştığı bayram İşçi Bayramı'dır. Eczane kapalı, banka kapalı. Şurada dershane var, sınava az kaldı ama orası da kapalı. Ancak işçiler çalışıyor. Ben çalışıyorum, karşıda işçiler var çalışıyor." ifadelerini kullandı.