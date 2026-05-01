Çocuklar, Zonguldak’taki 1 Mayıs yürüyüşünün simgesi oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli kutlamalara sahne oldu.

Zonguldak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bir araya gelen maden işçileri ve sivil toplum kuruluşları, yağmura rağmen Madenci Anıtı’na yürüdü.

İstasyon Caddesi’nde bir araya gelen gruplar, yağışlı havaya rağmen yürüyüşlerini sürdürdü. Emniyet birimlerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, maden işçileri de kortejdeki yerini aldı.

"BELKİ ONUN DA BAHTINDA TTK’DA ÇALIŞMAK OLUR"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde görev yapan Yakupcan Aydın, kutlamalara TTK arması bulunan madenci kıyafeti giydirdiği bebeği Asilhan Aydın ile katılarak dikkat çekti. İşçilerin bayramını tebrik eden Aydın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Öncelikle tüm işçilerin bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok farklı bir şey. Ben maden işçisiyim, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalışıyorum. Zonguldaklıyız, belki onun da bahtında TTK’da çalışmak olur. Hayırlısı olsun. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun.”

İŞÇİLER ÇALIŞMA ŞARTLARINI ANLATTI

Maden işçilerinden Sefa Yamaç, yer altındaki zorlu mesaisinden bahsederek, "Zor şartlar altında çalışıyoruz. Yer üstü soğuk yer altı sıcaktır. Tozun, toprağın içinde çalışıyoruz." dedi.

Meslekte 26 yılı geride bırakan Tezcan Öztürk ise yer altındaki dayanışmaya vurgu yaparak şunları söyledi:

"Yer üstü ayrı bir dünya yer altı bir dünya. Zor şartlarda çalışıyoruz. Bizim kazancımız yer altı. Yer üstü kazancımız yok. Herkes aşağıda birbirinden sorumlu. Canla başla beraber çalışıyoruz. 1 Mayıs herkesin bayramını kutluyorum. Herkesin hakkını alıp özgürce kutlayabileceği gün diliyorum."

EN KÜÇÜK MADENCİ

Yürüyüşe, madenci babasının giydirdiği madenci kıyafetiyle bir yaşındaki Asilhan bebek damga vurdu.