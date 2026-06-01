İstanbul'da depoda çıkan yangın, bitişikteki 3 binaya sıçradı
Esenler'de içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda çıkan ve bitişikteki 3 binanın dış cephesi ile bir çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İstanbul Esenler'de Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak'ta içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda saat 00.00 sıralarında yangın çıktı.
DEPODA ÇIKAN YANGIN 3 BİNAYA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı binaların dış cephesi ve çatı da hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)