12 Dev Adam deplasmanda Bosna Hersek'i yendi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu galibiyetle elemelerdeki namağlup unvanını korudu.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda karşılaştığı Bosna Hersek'i 82-75 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
MİLLİLERDEN 5'TE 5
Zenica'daki Husejin Smajlović Salonu'nda oynanan müsabakayı 82-75 kazanan milliler, 5'te 5 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç kadrosunda şu isimler yer aldı:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir
1. Periyot: 18-17
Devre: 39-34
3. Periyot: 57-59
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi