14 erkeği aynı yalanla kandırıp evlendi; Gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

ABD'deki evlilik dolandırıcılığı davası ülke gündemine oturdu.

Savcılığa göre 33 yaşındaki Jiaying Chen, 2019 yılından itibaren sosyal medya üzerinden tanıştığı erkeklerle kısa sürede romantik ilişki kurarak onları evlenmeye ikna etti.

Nikahın ardından ise farklı bahanelerle yüksek miktarda para isteyen Chen'in, elde ettiği paraları kumar masalarında kaybettiği öne sürüldü.

14 kez evlendi

Soruşturma dosyasına göre Chen, Mart 2019 ile Mayıs 2024 arasında Clark County Evlilik Ruhsat Bürosu'na en az 14 evlilik başvurusu yaptı. Bu başvurular sonucunda yedi resmi evlilik belgesi düzenlendi.

Yetkililer, sanığın kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolduğunu, daha sonra ise farklı bir kimlikle aynı yöntemi sürdürmeye çalıştığını belirtti.

"Akrabalarım hasta" yalanı

Polis raporlarına göre Chen, evlendiği erkeklerden sık sık Çin'de yaşayan hasta akrabalarına yardım etmesi gerektiğini söyleyerek para talep etti.

Mağdurlardan biri yaklaşık 40 bin dolar, bir diğeri 30 bin dolar, başka bir mağdur ise 23 bin dolar verdiğini anlattı.

Paralar hesabına geçtikten sonra Chen'in iletişimi tamamen kestiği ve bazı mağdurların hala resmi olarak onunla evli olduğu belirtildi.

Kumarda harcadı

Soruşturmayı yürüten dedektifler, Chen'in topladığı paraların hasta akrabalarına gönderilmediğini, bunun yerine Las Vegas'taki Wynn Casino'da kumar oynamak için kullanıldığını tespit etti.

Yetkililere göre Chen, yalnızca son bir yıl içinde kumarhanede 300 bin doların üzerinde para kaybetti.

Tutuklandı

Jiaying Chen'in avukatı Thomas Wells, müvekkilinin çok eşlilik (bigamy) ve 100 bin doların üzerinde hileli yollarla para temin etme suçlamalarını kabul edeceğini açıkladı.