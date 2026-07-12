Hazal Kaya Hollanda'ya taşınıyor

Hazal Kaya ve Ali Atay, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

Türkiye'de belli bir üne kavuşan bazı isimler, yurt dışına yerleşme kararı alıyor...

Bunlardan birisi de Hazal Kaya ile Ali Atay çifti oldu.

YENİ ROTALARI BELLİ OLDU

2019'da evlenen ve iki çocuk sahibi olan oyuncu Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, hayatlarında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

Çift, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşınıyor.

Hazal Kaya, yaptığı açıklamalarla eşi Ali Atay ve çocukları ile yurt dışına taşınacaklarını belirtti.

'YARI YARIYA BİR HAYAT OLACAK'

Amsterdam'a yerleşeceklerini açıklayan Hazal Kaya, "Yarı yarıya bir hayat olacak, orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk." dedi.