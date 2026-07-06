14 yıl boyunca azmetti, tek başına dağı deldi! Sonuç, bütün köyün hayatını değiştirdi

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Bir azim ve kararlılık hikayesi, Hindistan'dan geldi.

Köyünün dağ nedeniyle dış dünyadan büyük ölçüde izole kalması üzerine harekete geçen Ramchandra Das, kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir işe girişti.

Yetkililerden beklediği desteği alamayınca, eline yalnızca bir çekiç ve keski alarak dağı oymaya başladı.

Das, yıllar süren çalışmalar sonucunda dağın içinden yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir geçit açmayı başardı. Böylece köylülerin dağın etrafından dolaşmak için kat etmek zorunda kaldığı yaklaşık 7 kilometrelik zorlu yol önemli ölçüde kısaldı.

Açılan tünel sayesinde hem tarım arazilerine ulaşım kolaylaştı hem de araçların köye erişimi mümkün hale geldi.

Kamyonu için başladı

Ramchandra Das'ın bu işe başlamasının en önemli nedenlerinden biri, satın aldığı kamyonunu evinin yakınına park edememesiydi.

Dağ yolu kapattığı için aracını kilometrelerce uzakta bırakmak zorunda kalan Das, hırsızlık endişesi yaşadığını belirterek çözümü kendi üretmeye karar verdi.

Bütün köye yaradı

Başlangıçta kişisel bir ihtiyaç için başlatılan çalışma, zamanla bütün köyün yararına dönüştü.

Açılan tünel sayesinde köylüler tarlalarına daha kısa sürede ulaşabilirken, ulaşım ve günlük yaşam da büyük ölçüde kolaylaştı.