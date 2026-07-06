Türkiye'nin NATO anıları arşivi açıldı

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Türkiye'nin NATO arşivi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına ait tarihi film arşivini erişime açtı.

MENDERES'İN PARİS ZİRVESİ'NDEN GÖRÜNTÜLERİ

Arşivde 1952-1959 yılları arasında çekilen, Türkiye'nin NATO içerisindeki diplomatik, askeri ve siyasi faaliyetlerini belgeleyen çok sayıda tarihi kayıt bulunuyor.

Arşivin öne çıkan kayıtları arasında dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in 16-19 Aralık 1957 tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen NATO Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldığı görüntüler yer aldı.

FATİN RÜŞTÜ ZORLU EŞLİK ETTİ

Görüntülerde, Menderes'in NATO liderleriyle gerçekleştirdiği temaslar, Fransa Başbakanı Felix Gaillard ile görüşmesi, NATO Karargahı ziyareti ve Türk heyetinin diplomatik temasları yer aldı.

Zirvede, Menderes'e Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun eşlik ettiği görülüyor.

1952'DEN GÖRÜNTÜLER DE YER ALDI

Arşivde ayrıca, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılına ait görüntüler de bulunuyor.

Atlantik Konseyi Toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün yaptığı değerlendirme konuşmasını içeren kayıtlar, Türkiye'nin NATO üyesi olarak uluslararası platformlarda ilk kez temsil edildiği dönemi belgelemesi açısından tarihi önem taşıyor.

Kayıtlarda dönemin diplomatik protokolü, uluslararası basın düzeni ve Türkiye'nin Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında izlediği dış politika yaklaşımına ilişkin detaylar da yer aldı.