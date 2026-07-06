Almanya'dan Hürmüz açıklaması: Mayın temizleme masrafları İran'dan alınabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Handelsblatt gazetesine açıklamalarda bulundu.

Burada İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Wadephul, dikkat çekici ifadelerde de bulundu.

"TEMELDE HAKLI BİR TALEP OLUR"

Wadephul yaptığı açıklamada, "Avrupalı ortaklarla bu mayınları temizlersek, şu an için bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyi düşünmüyoruz. Ancak temelde bu haklı bir talep olur ve İran, bunun masraflarını karşılamak zorunda kalır." dedi.

Wadephul, böylece İran'ın yol açtığı bir zararı gidermiş olacağını belirtti.

"TAHRAN'A TEKLİFTE BULUNMAYA GEREK YOK"

"Mayın temizleme çalışmalarını hızlandırmak için Tahran'a bir teklifte bulunmak gerekiyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Wadephul, İran'ın uluslararası deniz yolunu hukuka aykırı şekilde "mayınladığını" savunarak, bu nedenle Tahran'a hiçbir şey teklif etmelerine gerek olmadığını kaydetti.