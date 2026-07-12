15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için istihdam imkanı

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralanan gazilere yönelik destekler, istihdamdan eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda sürüyor.

Verilere göre, bugüne kadar 347 şehit yakını, 1.136 gazi ve 1.088 gazi yakını olmak üzere toplam 2 bin 571 kişi, kamuda işe yerleştirildi.

Şehitlerin eş veya çocuklarından biri ile anne, baba ya da kardeşlerinden biri olmak üzere iki kişi, gazilerin ise kendileri veya eş ya da çocuklarından biri istihdam hakkından yararlanabiliyor. Eşi veya çocuğu bulunmayan gaziler için bu hak anne, baba veya kardeşlerden birine tanınıyor.

10 BİN 986 ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI VERİLDİ

Şehitlerin anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile gazilerin kendileri, anne ve babaları, eşleri ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, şehir içi toplu taşıma araçları ile demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyor.

Bu kapsamda hak sahiplerine bugüne kadar 10 bin 986 ücretsiz seyahat kartı verildi.

Şehitlerin isimleri ise okul, cadde, sağlık ocağı ve çeşitli kamu hizmet alanlarında yaşatılıyor.

DOĞALGAZDAN UÇAK BİLETİNE KADAR DESTEK

Şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınları ile gazilerin ikamet ettikleri konutlarda kullandıkları doğalgaz için yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Ücretsiz seyahat kartı sahibi şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden öncelikli randevu hakkından da yararlanabiliyor.

Bunun yanı sıra şehit ve gazi çocukları, özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kontenjanlarının yüzde 3'ü kapsamında ücretsiz hizmet alabiliyor.

EĞİTİM, BARINMA VE VERGİ MUAFİYETLERİ

Hak sahiplerine aylık bağlanması, nakdi ve ek tazminat ödemeleri ile faizsiz konut kredisi desteği sunulurken elektrik ve su indirimi, eğitim desteği, yükseköğrenimde harç ve öğrenim ücreti muafiyeti, sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti ve polikliniklerde öncelikli hizmet gibi birçok haktan yararlanılabiliyor.

Ayrıca ÖTV ve emlak vergisi muafiyeti, ÖSYM sınav ücreti muafiyeti, KYK burs ve yurt önceliği, kamu sosyal tesisleri ile müze, ören yeri ve Devlet Tiyatrolarından ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanları da sağlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi ödenirken Türk Hava Yolları ve AJet uçuşlarında yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Öte yandan, Şehit Gazi Mobil Uygulaması üzerinden 25 yaşını doldurmuş veya evlenmiş şehit ve gazi çocuklarına dijital tanıtım kartı da düzenlenebiliyor.