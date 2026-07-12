LGS birincileri başarılarının sırrını açıkladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı geride kaldı.

Sınava uzun süre çalışan ve ter döken öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla da tercihlere odaklanmaya başladı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tüm sorulara doğru yanıt veren Tokatlı Berkay Arıkan da sırrını açıkladı.

500 TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorulara doğru cevap veren Erbaa Hakimiyet-i Milliyet Ortaokulu öğrencisi Berkay Arıkan, 500 puan alarak, tam puan alan 452 adaydan biri oldu.

HAYALİNİ AÇIKLADI

Reyhan ve Mustafa Arıkan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Arıkan’ın hayali, Kabataş Erkek Lisesi’ne gitmek.

"5 TANE BİLE KİTAP BİTİRMEDİM"

Berkay Arıkan, kendisinin masa başında oturup saatlerce çalışan biri olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Ben normalin aksine aşırı fazla çalışmadım. Az, öz çalıştım ben. Ailem beni çok zorlamadı. Yanlışlarımı analiz edip, onlardan daha çok soru çözdüm. Baksak muhtemelen biten kitap sayısı dört, beşi geçmeyecek. Belki o kadar bile değil. Ben az, öz çalışmayı tercih ettim.

"AİLEM BENİ ÇOK SIKMADI"

Aşırı fazla soru çözmektense zaten soru tiplerinin sayısı sınırlı onun yerine yanlışlara odaklanmak düzenli tekrar yapmak çok daha mantıklı bir hareket olacak. Şu anda aklımda birinci olarak Kabataş Erkek Lisesi var.

Yurt dışına çıkabilme imkanları en çok orayı beğendim. Öğretmenlerime başta çok teşekkür etmek isterim. Dört sene boyunca yardımları çok dokundu.

Ailem de özellikle beni çok zorlamadılar. Beni çok sıkmadılar. Muhtemelen de başarının sebeplerinden birisi de o.”

BİR DİĞER BİRİNCİ KAYSERİ'DEN

Kayseri Kadir Has Ortaokulu’nda okuyan Barış Erdem Aksoy, 2026 LGS’de 500 tam puan yaparak Türkiye birincileri arasına girdi. Tüm yıl hiç ara vermeden sınava çalışan Aksoy, ilerleyen süreçte doktor ya da matematik profesörü olmayı hedefliyor.

LGS’de tam puan alan Barış Erdem Aksoy’un ikizi Umut Aksoy da LGS’de 490 puan alarak büyük başarıya imza attı.

Öğrencilerin stres yapmadan rahat bir şekilde sınava hazırlanmaları gerektiğini söyleyen Barış Erdem Aksoy, "Ben Kadir Has Ortaokulu mezunuyum. 2026 LGS’de 500 tam puan yaptım. Birinci olarak Türkiye’de 452 kişi Kayseri’de de 7 kişi arasındayım. Şu an gururluyum, emeğimin karşılığını aldım ve mutluyum.

"SOSYAL MEDYA VE SPOR DAHİL HER ŞEYİ BIRAKTIM"

Bu süreç benim için yorucu geçti. Yazdan beri çok çalıştım. Her şeyi bıraktım. Sosyal medya ve spor da dahil. Okulumda da koçluk sistemi vardı zaten ve ben çok memnunum bu sistemden.

Hedefim matematik profesörü olmak. Çünkü ben küçüklüğümden beri matematiğe ilgiliyim. Matematik çözerken mutlu oluyorum. Bir de doktor olmak isterim.

Sınava girecek olanlar rahat olsunlar. Fazla soru çözsünler ve eksiklerini kesinlikle anlasınlar. Yanlış sorularına baksınlar. Soru çözerken arkadaşlarıyla beraber çözebilirler. Arkadaşlarının yapamadıkları soruları anlatabilirler ve bakabilirler.

Yapamadıkları soruları paylaşabilirler. Rahat olun. Stres yapmayın. Stres yaparsanız her şey bozulur. Emeğinizin karşılığını alamazsınız" ifadelerini kullandı.

"DERSHANE VE ÖZEL DERS YOK"

Kırşehir'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak adını birinciler arasına yazdıran Buğlem Yılmaz; başarısının sırrını disiplinli ve verimli çalışmaya bağladı.

Dershane ve özel ders desteği almadan hedefini gerçekleştiren Buğlem Yılmaz, öğrencilere telefon, tablet ve sosyal medyadan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Şehirde sınavda tam puan alan tek öğrenci olma başarısını gösteren Buğlem Yılmaz, 5. sınıftan itibaren kendisine LGS birincisi olmayı hedef olarak belirlediğini söyledi.

Başarı sürecini anlatan Yılmaz, "Ben dershaneye gitmedim ve özel ders almadım. Evde kendi imkanlarımla çalıştım. Okulda öğretmenlerimin anlattıklarını dikkatle dinledim.

Çok çalışmaktan ziyade verimli çalışmaya önem verdim. Günlük çalışma saatim yaklaşık 3 saatle sınırlıydı. En önemli nokta ise yapılan yanlışlara geri dönerek eksikleri tamamlamak. Kitap okumayı da hiç ihmal etmedim.

Sınavın ilk 5 dakikasında çok heyecanlandım ancak daha sonra bu heyecanımı kontrol altına aldım. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum. LGS'ye hazırlanan öğrencilere telefon, tablet ve sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"TELEFONU BIRAKTIM, YANLIŞLARIMIN ÜZERİNE GİTTİM"

2022 yılında LGS'de Türkiye birincisi olan ağabeyi Hamdi Bekar'ın izinden giden İlknur Bekar, başarısının sırrını anlattı.

Düzenli çalışmanın yanı sıra kitap okuma alışkanlığının ve deneme analizlerinin kendisini hedefe ulaştırdığını söyleyen Bekar; "Her gün düzenli paragraf çözdüm ve düzenli kitap okudum. Konu eksiklerimi sürekli gözden geçirdim.

Deneme analizlerini kesinlikle ihmal etmedim. Denemenin sonucu gelir gelmez hemen analizimi yaptım. Yanlışlarımın üzerine gittim. Eğer konu eksiğim varsa onu kapattım, değilse neden yanlış yaptığımı araştırdım" diye konuştu.

Telefon kullanımını sınav süresince tamamen bıraktığını dile getiren başarılı öğrenci, bunun dikkatini korumasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kendisinden sonra sınava girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan İlknur Bekar, kitap okuma alışkanlığının mutlaka kazanılması gerektiğini vurguladı. Gelecekte doktor olmak istediğini söyleyen Bekar, aynı azimle çalışmalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

"DENGELİ ÇALIŞMAYA ÖZEN GÖSTERDİM"

Çorum Suhaybi Rumi İmam Hatip Ortokolu’nda eğitim gören Bertuğ Yelmenoğlu, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.

Sınav sonucunun açıklanmasının ardından babası ile birlikte mezun olduğu okulu ziyaret eden Yelmenoğlu’na okul müdürü Osman Şenoğlu ve öğretmenleri çiçek taktim ederek başarısı için tebrik etti.

Sınava hazırlanma sürecini anlatan Bertuğ Yelmenoğlu, "Türkiye birincisi oldum. Sınava hazırlanırken disiplinli olmaya, sıkı ve dengeli bir şekilde çalışmaya özen gösterdim.

Ailem sürekli bana çok büyük destek oldular. Ailem gerektiği zamanlarda bana motivasyon verdi, destek oldu, anlamadığım yerlerde de anlamama yardımcı oldu. Ailem motivasyonumu kaybettiğim süreçte kendime olan güvenimi arttırdılar.

Öğretmenlerim ise sınavdaki başarımızı güzelleştirmek amacayla birçok alanda destek verdi. Başarıyı elde etmemde yardımcı olan ailem ve öğretmenlerime, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"DERSİ DERSTE DİNLEDİM"

Kırıkkale'de devlet okullarında eğitim gören iki öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Başarılı öğrenciler, düzenli çalışmanın ve dersi dikkatli dinlemenin önemine dikkat çekti. Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu öğrencisi Fatma Berra Şener ile Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi İrem Uğurer, bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

İrem Uğurer'in ikiz kardeşi Beren Uğurer 486 puanla ikinciliğini elde etti.

Aynı okuldan Ebrar Demirer de ikinci sırayı paylaşan öğrenciler arasında yer aldı. Akşemsettin Ortaokulu Müdürü İzzet Kuzucu de başarılı öğrencilere plaket ve altın hediye etti.

Türkiye birincisi Fatma Berra Şener, yaptığı açıklamada, aldığı sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Şener, "İstediğim okula gidebileceğim için çok mutluyum. İyi bir sonuç bekliyordum ancak bu kadarını tahmin etmiyordum. Başarımı biraz da güçlü hafızama borçluyum. Dersi derste dinlediğim için sonrasında çok fazla tekrar yapmıyordum. Doğrudan soru çözmeye geçebiliyordum" dedi.

"GÜNLÜK ORTAMA 250 SORU ÇÖZDÜM"

Türkiye birincisi İrem Uğurer de yıl boyunca planlı bir şekilde çalıştığını söyledi. Sabah erken saatlerde çalışmaya başladığını anlatan Uğurer, "Türkiye birincisi olduğumu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Sabahları erken kalkarak paragraf soruları çözüyordum. Akşamları da çalışmaya devam ediyordum. Günlük ortalama 200-250 soru çözdüm" dedi.

İrem Uğurer'in ikiz kardeşi Beren Uğurer ise sınavdan 486 puan aldığını belirterek, "Bu süreçte erken kalktım ve düzenli çalıştım. Günlük 200-300 soru çözdüm. Emeğimin karşılığını aldım. Kendimize güvenmeli ve hiçbir zaman pes etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Ebrar Demirer de çok çalışarak ve düzenli tekrar yaparak başarıya ulaştığını ifade etti. Günlük 200-250 soru çözdüğünü belirten Demirer, öğretmenlerine teşekkür etti.