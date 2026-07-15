15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu dolayısıyla geçişlere kapatıldı.

Buna göre köprüye bağlanan güzergahlarda D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkii ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkiinde de trafik akışı sağlanamayacak.

15.00'DA AÇILACAK

Köprü ve bağlantı yolları saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak.

Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak.