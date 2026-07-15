15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu dolayısıyla geçişlere kapatıldı.
Buna göre köprüye bağlanan güzergahlarda D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkii ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkiinde de trafik akışı sağlanamayacak.
15.00'DA AÇILACAK
Köprü ve bağlantı yolları saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak.
Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)