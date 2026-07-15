Bursa'da kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı devam eden site inşaatında vinç yardımıyla çatıya çıkarılan istif halindeki kiremitler henüz bilinmeyen nedenle devrilerek çatıda çalışan Abdulkadir G. (20) ile Ali E.'nin (26) üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kiremitlerin altından çıkarılan yaralı işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.