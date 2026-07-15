Bursa'da kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı
Bursa'da site inşaatının çatısından üzerlerine kiremit devrilen 2 işçi yaralandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı devam eden site inşaatında vinç yardımıyla çatıya çıkarılan istif halindeki kiremitler henüz bilinmeyen nedenle devrilerek çatıda çalışan Abdulkadir G. (20) ile Ali E.'nin (26) üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kiremitlerin altından çıkarılan yaralı işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)