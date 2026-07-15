Çankaya Belediyesi soruşturmasında Hüseyin Can Güner dahil 24 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yaşanan yolsuzluk skandalları Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Son operasyonun adresi Ankara'nın Çankaya Belediyesi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

MAL VARLIĞINDA ARTIŞ OLMADIĞINI SAVUNDU

Emniyette verdiği ifadede geçimini nasıl sağladığı ve mal varlığına ilişkin soruları yanıtlayan Güner, gelirinin belediye başkanlığı maaşı, belediye meclisi huzur hakkı ödemeleri ve miras yoluyla kendisine intikal eden bir daireden elde ettiği kira gelirinden oluştuğunu söyledi.

Üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların tamamının belediye başkanlığı görevine başlamadan önce edinildiğini belirten Güner, görev süresi boyunca mal varlığında bu kapsamda bir artış olmadığını iddia etti.