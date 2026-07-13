Akın Gürlek duyurdu: 15 Temmuz yaklaşırken FETÖ'ye büyük darbe

FETÖ/PDY'ye karşı mücadele sürüyor.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışan hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

10 yıl önce devlet-millet, el ele hain darbe girişimine karşı koydu.

Devlet, hain darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışanların peşini yıllar geçmesine rağmen bırakmıyor.

Bu kapsamda da bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha yapıldı.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı, ortak bir operasyona imza attı.

81 İLDE 968 KİŞİYE OPERASYON

İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını duyurdu.

Detayları sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, şöyle dedi;

"GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYON BAŞLATILDI"

"Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.

Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.

"ARINMA SEFERBERLİĞİ"

Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum.

Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun sağlanmasında vermiş oldukları destekten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ediyorum.

"KİMSE AZİZ MİLLETİMİZİN İRADESİNE KASTEDEMEZ"

Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz!

"15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ UNUTMADIK"

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık.

Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.

Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."