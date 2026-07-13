LGS'de tercih maratonu başladı
Lise adayı milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği an geldi, LGS sonuçları açıklandı. Ancak maraton henüz bitmedi. Şimdi en az sınav kadar kritik olan tercih süreci başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-Okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak.
LGS sonuçları açıklandı, lise adayları için şimdi tercih zamanı.
Bugünden itibaren e-Okul üzerinden tercih işlemleri başlayacak.
TERCİHLER BAŞLADI
Yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirme için öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercih hakkı en fazla 5 okul olacak.
Bu yılki yerleştirmelerde pansiyonlu okullar tercih ekranında yatılı ve gündüzlü olarak ikiye ayrıldı.
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığı, adayların doğru kararı verebilmesi için okullarda danışmanlık hizmeti verecek.
Öğrenci ve veliler, "rotamaarif.gov.tr" adresinden liselerin kontenjanlarını, öğretim şeklini ve fiziki imkanlarını inceleyebilecek.
Tercih süreci, 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.