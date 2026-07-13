ABD'nin İran'a saldırılarında Huzistan'da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İran ve ABD arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.

ABD ordusu, 7 ve 8 Temmuz'da da "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı saldırı başlattığını duyurdu.

Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, ABD saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananların olduğunu belirterek bir açıklama yaptı.

1 GÜVENLİK MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ

Veliyullah Hayati, ABD'nin saldırıda kullanılan mühimmatlardan birinin Mahşehr'deki tarımsal su pompa istasyonuna isabet ettiğini, saldırıda 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını söyledi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

ABD'nin saldırılara sabaha karşı başladığına işaret eden Hayati, Mahşehr'in çeşitli bölgelerinde saldırının etkilerine ilişkin inceleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırma kapasitesini zayıflatmak amacıyla gece yarısından sonra yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.

İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki düşman üslerini hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığını duyurmuştu.