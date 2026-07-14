15 Temmuz'da 51 şehit veren PÖH'ten anlamlı klip

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kısa film hazırlandı.

Filmde, hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin fedakarlığı anlatıldı.

PÖH 15 TEMMUZ'DA 51 ŞEHİT VERDİ

Hazırlanan videoda FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı'nda hedef aldıkları Özel Harekat Daire Başkanlığı binasını vurmadan önce telsizlere yansıyan alçak konuşmalarına da yer verildi. Konuşmalarda şu ifadelere yer aldı;

-Hocam PÖH mü, PÖH mü

+Hocam tamamen PÖH

-Vurun

Çalışmanın 15 Temmuz ruhunu yaşatmayı, milli birlik ve beraberlik bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçladığı belirtildi.