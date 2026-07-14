ABD basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya Suriye ve Lübnan'dan çekilme çağrısı

ABD-İsrail hattında yüksek tansiyon devam ediyor.

İsrail yaptığı hamlelerle ABD ile İran arasındaki olası kalıcı barışı engellemeye devam ederken bu durum bazı çevreler tarafından rahatsızlıkla karşılanıyor.

Washington yönetiminden, son dönemde İsrail'e yönelik eleştiriler yükselirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRUMP, SURİYE VE LÜBNAN'DAN ÇEKİLMELERİNİ İSTEDİ

Axios'un, ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump, 9 Temmuz'da Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Suriye'deki varlığının gerilime yol açtığını ve çatışma riskini artırabileceğini söyledi.

Yetkililer, Trump'ın, Netanyahu'ya, "Orada sizi istemiyorlar. Güçlerinizi yeniden konuşlandırmalısınız" dediğini, aynı değerlendirmeyi Lübnan için de yaptığını aktardı.

İSRAİL, TAVİZ VERMEYE İSTEKLİ DEĞİL

Trump yönetiminin aylardır İsrail ve Suriye arasında yeni güvenlik anlaşmasına varılması için girişimlerde bulunduğunu belirten yetkililer, İsrail'in talep edilen tavizleri vermeye istekli olmadığını ifade etti.

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turunun, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da başlamasıyla iki ülkeden heyetler ABD'nin Roma Büyükelçiliği'nde görüşmelerde bulundu.

LÜBNAN'DA BÜYÜK YIKIM

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

İki ülke arasında daha sonra birden fazla kez ateşkeste anlaşma sağlanırken buna rağmen İsrail, saldırılarını durdurmadı.

SURİYE'DE DE DURUM BENZER

Lübnan'da gerçekleştirilen işgalin bir benzeri Suriye'de de yaşanıyor.

Golan Tepeleri, bütün dünyanın gözü önünde silahlandırılırken mevcut hat her geçen gün daha ileri gidiyor.