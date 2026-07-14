Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

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Deprem gerçeği yine kendini hatırlattı.

Bu defa adresler 2023 yılında yaşanan acıların hala taze olduğu Kahramanmaraş'ı gösterdi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan alınan bilgiye göre Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öte yandan depremin yerin 8,53 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi de verildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin çevre ilçe ve kentlerde de hissedildiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.