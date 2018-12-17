1950 - 1960 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sinemasında hangi romanlar sinemaya hangi dönemlerde uyarlandı? Siyah beyaz dönemden bu yana hangi yazarlar, hangi filmlerin senaryosunu yazdığını bilmeden yazmıştı kitaplarını? İkinci dosyamız 1950-1960 yılları arası Türk sineması roman uyarlamalarını içeriyor…
TİYATRO ETKİSİ KALKTI
1950’lerden sonra Türk Sinemasının dili yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Tiyatronun etkisinden giderek sıyrılan sinemada, II. Dünya Savaşı’nın da etkisiyle çok fazla yabancı film girişi gözlenir. Sansür de yine ilk kez bu dönemde gözlenir.
Tüm bu olumsuzluklar sebebiyle bu dönem geçiş dönemi olarak kabul edilir ve çok fazla film çıkmaz. Tiyatronun etkisi tam olarak silinmez elbet. Muhsin Ertuğrul’un sinemaya etkisi ise hala devam etmektedir.
(Kerime Nadir)
KERİME NADİR FIRTINASI
Bu döneme iyi gelen yanlardan biri Kerime Nadir olur. Türk Sinemasında özel bir yer edinecek olan Kerime Nadir uyarlamaları bu dönemde başlar. Günümüze dek uzanan zengin kız fakir oğlan aşkı klişesi Nadir’den mirastır. Nadir romanları, aşk kavramı çevresinde gelişen dramları kapsar ve halkta da büyük ilgi uyandırır. Atıf Yılmaz’ın 1953’te uyarladığı “Hıçıkırık”, ilk örnektir.
Bu fırtına esmiştir esmesine de, döneminin içinde kalır. Sinema tarihi açısından bir kalıcılık yaratamamıştır.
1950-1960 YILLARI ARASINDA UYARLANAN ROMANLAR
Bu dönemde sinemaya uyarlanmış romanların tam listesi şöyledir:
ATEŞTEN GÖMLEK 2 - 1950
Ateşten Gömlek
Halide Edip Adıvar - 1922
Uyarlayan: Vedat Örfi Bengi
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ÇETE – 1950
Çete
Refik Halid Karay - 1939
Uyarlayan: Çetin Karamanbey
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DUDAKTAN KALBE - 1
Dudaktan Kalbe
Reşat Nuri Güntekin - 1923
Uyarlayan: Şadan Kamil
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ALLAHAISMARLADIK 1 - 1951
Allahaısmarladık
E. Mahmut Karakurt - 1936
Uyarlayan: Sami Ayanoğlu
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SÜRGÜN - 1951
Sürgün
Refik Halid Karay - 1941
Uyarlayan: Orhon M. Arıburnu
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ANKARA EKSPRESİ 1 - 1952
Ankara Ekspresi
Esat M. Karakurt - 1946
Uyarlayan: Aydın Arakon
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İKİ SÜNGÜ ARASINDA 1 - 1952
İki Süngü Arasında
Aka Gündüz - 1929
Uyarlayan: Şadan Kamil
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KIZILTUĞ - 1952
Kızıltuğ
Ziya Kozanoğlu - 1923
Uyarlayan: Aydın Arakon
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SON GECE 1 - 1952
Son Gece
E. Mahmut Karakurt - 1938
Uyarlayan: Sami Ayanoğlu
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- YAVUZ SULTAN SELİM AĞLIYOR - 1953
Yavuz Sultan Selim Ağlıyor
Feridun Fazıl Tülbentçi - 1947
Uyarlayan: Sami Ayanoğlu
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KARA DAVUT 1 - 1953
Kara Davut
N. Nazif Tepedelenlioğlu - 1928
Uyarlayan: Mahir Canova
AŞK ISTIRAPTIR - 1953
Aşk Istıraptır
Oğuz Özdeş - 1939
Uyarlayan: Atıf Yılmaz
HIÇKIRIK - 1953
Hıçkırık
Kerime Nadir - 1938
Uyarlayan: Atıf Yılmaz
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VAHŞİ BİR KIZ SEVDİM 1 - 1954
Vahşi Bir Kız Sevdim
Esat M. Karakurt - 1926
Uyarlayan: Lütfi Akad
NİLGÜN 1 - 1954
Nilgün
Refik Halid Karay - 1950
Uyarlayan: Münir Hayri Egeli
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LEYLAKLAR ALTINDA - 1954
Leylaklar Altında
Mebrure Alevok - 1936
Uyarlayan: Suavi Tedü
CİNGÖZ RECAİ 1 - 1954
Cingöz Recai
Peyami Safa - 1924
Uyarlayan: Metin Erksan
KADIN SEVERSE 1 - 1955
Kadın Severse
Esat M. Karakurt - 1939
Uyarlayan: Atıf Yılmaz
DAĞLARI BEKLEYEN KIZ - 1955
Dağları Bekleyen Kız
Esat M. Karakurt - 1934
Uyarlayan: Atıf Yılmaz
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İLK VE SON 1 - 1955
İlk ve Son
Esat M. Karakurt - 1940
Uyarlayan: Atıf Yılmaz
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BİR AŞK HİKAYESİ - 1956
Tuş
Haldun Taner - 1951
Uyarlayan: Şadan Kamil
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YOLPALAS CİNAYETİ - 1956
Yolpalas Cinayeti
Halide Edib Adıvar - 1937
Uyarlayan: Metin Erksan
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BEŞ HASTA VAR - 1956
Beş Hasta Var
Etem İzzet Benice - 1932
Uyarlayan: Atıf Yılmaz
NAMUS DÜŞMANI - 1957
Dükkancı
Yaşar Kemal - 1949
Uyarlayan: Ziya Metin
ÇÖLDE BİR İSTANBUL KIZI - 1957
Sokaktan Gelen Kadın
Esat M. Karakurt - 1927
Uyarlayan: Faruk Kenç
LEJYON DÖNÜŞÜ - 1957
Lejyon Dönüşü
Hasan Kazankaya - 1956
Uyarlayan: Orhon M. Arıburnu
GELİNİN MURADI - 1957
Başka Olur Ağaların Düğünü
Kemal Bilbaşar - 1953
Uyarlayan: Atıf Yılmaz
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ÖLMÜŞ BİR KADININ EVRAK-I METRUKESİ - 1957
Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi
Güzide Sabri Aygün
Uyarlayan: Semih Evin - Metin Erksan
BİR ŞOFÖRÜN GİZLİ DEFTERİ 1 - 1958
Bir Şoförün Gizli Defteri
Aka Gündüz
Uyarlayan: Atıf Yılmaz
YAPRAK DÖKÜMÜ - 1958
Yaprak Dökümü
Reşat Nuri Güntekin - 1943
Uyarlayan: Suavi Tedü
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
UÇURUM - 1958
Uçurum
Oğuz Özdeş - 1943
Uyarlayan: Sırrı Gültekin
FUNDA 1 - 1958
Funda
Kerime Nadir - 1941
Uyarlayan: Nisan Hançer
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
ZÜMRÜT - 1959
Zümrüt
İhsan Koza - 1948
Uyarlayan: Lütfi Akad
KALPAKLILAR - 1959
Kalpaklılar
Samim Kocagöz - 1962
Uyarlayan: Nejat Saydam
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
ÖMRÜMÜN TEK GECESİ 1 - 1959
Ömrümün Tek Gecesi
Esat M. Karakurt - 1949
Uyarlayan: Arsavir Alyanak
SONBAHAR - 1959
Sonbahar
Kerime Nadir - 1941
Uyarlayan: Nisan Hançer
SAMANYOLU 1 - 1959
Samanyolu
Kerime Nadir - 1941
Uyarlayan: Nevzat Pesen
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
TÜTÜN ZAMANI - 1959
Zeliş
Necati Cumalı - 1959
Uyarlayan: Orhon M. Aruburnu
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ÜÇ KIZIN HİKAYESİ - 1959
Üç Kızın Hikayesi
Aka Gündüz - Nemide Ali - 1933
Uyarlayan: Orhan Elmas
Not: "1919 - 1949 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.
Damla Karakuş
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