1950 - 1960 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sinemasında hangi romanlar sinemaya hangi dönemlerde uyarlandı? Siyah beyaz dönemden bu yana hangi yazarlar, hangi filmlerin senaryosunu yazdığını bilmeden yazmıştı kitaplarını? İkinci dosyamız 1950-1960 yılları arası Türk sineması roman uyarlamalarını içeriyor…

TİYATRO ETKİSİ KALKTI

1950’lerden sonra Türk Sinemasının dili yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır. Tiyatronun etkisinden giderek sıyrılan sinemada, II. Dünya Savaşı’nın da etkisiyle çok fazla yabancı film girişi gözlenir. Sansür de yine ilk kez bu dönemde gözlenir.

Tüm bu olumsuzluklar sebebiyle bu dönem geçiş dönemi olarak kabul edilir ve çok fazla film çıkmaz. Tiyatronun etkisi tam olarak silinmez elbet. Muhsin Ertuğrul’un sinemaya etkisi ise hala devam etmektedir.

(Kerime Nadir)

KERİME NADİR FIRTINASI

Bu döneme iyi gelen yanlardan biri Kerime Nadir olur. Türk Sinemasında özel bir yer edinecek olan Kerime Nadir uyarlamaları bu dönemde başlar. Günümüze dek uzanan zengin kız fakir oğlan aşkı klişesi Nadir’den mirastır. Nadir romanları, aşk kavramı çevresinde gelişen dramları kapsar ve halkta da büyük ilgi uyandırır. Atıf Yılmaz’ın 1953’te uyarladığı “Hıçıkırık”, ilk örnektir.

Bu fırtına esmiştir esmesine de, döneminin içinde kalır. Sinema tarihi açısından bir kalıcılık yaratamamıştır.

1950-1960 YILLARI ARASINDA UYARLANAN ROMANLAR

Bu dönemde sinemaya uyarlanmış romanların tam listesi şöyledir:

ATEŞTEN GÖMLEK 2 - 1950

Ateşten Gömlek

Halide Edip Adıvar - 1922

Uyarlayan: Vedat Örfi Bengi

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ÇETE – 1950

Çete

Refik Halid Karay - 1939

Uyarlayan: Çetin Karamanbey

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DUDAKTAN KALBE - 1

Dudaktan Kalbe

Reşat Nuri Güntekin - 1923

Uyarlayan: Şadan Kamil

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ALLAHAISMARLADIK 1 - 1951

Allahaısmarladık

E. Mahmut Karakurt - 1936

Uyarlayan: Sami Ayanoğlu

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SÜRGÜN - 1951

Sürgün

Refik Halid Karay - 1941

Uyarlayan: Orhon M. Arıburnu

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ANKARA EKSPRESİ 1 - 1952

Ankara Ekspresi

Esat M. Karakurt - 1946

Uyarlayan: Aydın Arakon

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İKİ SÜNGÜ ARASINDA 1 - 1952

İki Süngü Arasında

Aka Gündüz - 1929

Uyarlayan: Şadan Kamil

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KIZILTUĞ - 1952

Kızıltuğ

Ziya Kozanoğlu - 1923

Uyarlayan: Aydın Arakon

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SON GECE 1 - 1952

Son Gece

E. Mahmut Karakurt - 1938

Uyarlayan: Sami Ayanoğlu

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- YAVUZ SULTAN SELİM AĞLIYOR - 1953

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor

Feridun Fazıl Tülbentçi - 1947

Uyarlayan: Sami Ayanoğlu

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KARA DAVUT 1 - 1953

Kara Davut

N. Nazif Tepedelenlioğlu - 1928

Uyarlayan: Mahir Canova

AŞK ISTIRAPTIR - 1953

Aşk Istıraptır

Oğuz Özdeş - 1939

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

HIÇKIRIK - 1953

Hıçkırık

Kerime Nadir - 1938

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

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VAHŞİ BİR KIZ SEVDİM 1 - 1954

Vahşi Bir Kız Sevdim

Esat M. Karakurt - 1926

Uyarlayan: Lütfi Akad

NİLGÜN 1 - 1954

Nilgün

Refik Halid Karay - 1950

Uyarlayan: Münir Hayri Egeli

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LEYLAKLAR ALTINDA - 1954

Leylaklar Altında

Mebrure Alevok - 1936

Uyarlayan: Suavi Tedü

CİNGÖZ RECAİ 1 - 1954

Cingöz Recai

Peyami Safa - 1924

Uyarlayan: Metin Erksan

KADIN SEVERSE 1 - 1955

Kadın Severse

Esat M. Karakurt - 1939

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

DAĞLARI BEKLEYEN KIZ - 1955

Dağları Bekleyen Kız

Esat M. Karakurt - 1934

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

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İLK VE SON 1 - 1955

İlk ve Son

Esat M. Karakurt - 1940

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

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BİR AŞK HİKAYESİ - 1956

Tuş

Haldun Taner - 1951

Uyarlayan: Şadan Kamil

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YOLPALAS CİNAYETİ - 1956

Yolpalas Cinayeti

Halide Edib Adıvar - 1937

Uyarlayan: Metin Erksan

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BEŞ HASTA VAR - 1956

Beş Hasta Var

Etem İzzet Benice - 1932

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

NAMUS DÜŞMANI - 1957

Dükkancı

Yaşar Kemal - 1949

Uyarlayan: Ziya Metin

ÇÖLDE BİR İSTANBUL KIZI - 1957

Sokaktan Gelen Kadın

Esat M. Karakurt - 1927

Uyarlayan: Faruk Kenç

LEJYON DÖNÜŞÜ - 1957

Lejyon Dönüşü

Hasan Kazankaya - 1956

Uyarlayan: Orhon M. Arıburnu

GELİNİN MURADI - 1957

Başka Olur Ağaların Düğünü

Kemal Bilbaşar - 1953

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

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ÖLMÜŞ BİR KADININ EVRAK-I METRUKESİ - 1957

Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi

Güzide Sabri Aygün

Uyarlayan: Semih Evin - Metin Erksan

BİR ŞOFÖRÜN GİZLİ DEFTERİ 1 - 1958

Bir Şoförün Gizli Defteri

Aka Gündüz

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

YAPRAK DÖKÜMÜ - 1958

Yaprak Dökümü

Reşat Nuri Güntekin - 1943

Uyarlayan: Suavi Tedü

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

UÇURUM - 1958

Uçurum

Oğuz Özdeş - 1943

Uyarlayan: Sırrı Gültekin

FUNDA 1 - 1958

Funda

Kerime Nadir - 1941

Uyarlayan: Nisan Hançer

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ZÜMRÜT - 1959

Zümrüt

İhsan Koza - 1948

Uyarlayan: Lütfi Akad

KALPAKLILAR - 1959

Kalpaklılar

Samim Kocagöz - 1962

Uyarlayan: Nejat Saydam

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ÖMRÜMÜN TEK GECESİ 1 - 1959

Ömrümün Tek Gecesi

Esat M. Karakurt - 1949

Uyarlayan: Arsavir Alyanak

SONBAHAR - 1959

Sonbahar

Kerime Nadir - 1941

Uyarlayan: Nisan Hançer

SAMANYOLU 1 - 1959

Samanyolu

Kerime Nadir - 1941

Uyarlayan: Nevzat Pesen

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TÜTÜN ZAMANI - 1959

Zeliş

Necati Cumalı - 1959

Uyarlayan: Orhon M. Aruburnu

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ÜÇ KIZIN HİKAYESİ - 1959

Üç Kızın Hikayesi

Aka Gündüz - Nemide Ali - 1933

Uyarlayan: Orhan Elmas

Not: "1919 - 1949 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

Damla Karakuş

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