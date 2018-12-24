1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sinemasında hangi romanlar sinemaya hangi dönemlerde uyarlandı? Siyah beyaz dönemden bu yana hangi yazarlar, hangi filmlerin senaryosunu yazdığını bilmeden yazmıştı kitaplarını? Üçüncü dosyamız 1960-1980 yılları arası Türk sineması roman uyarlamalarını içeriyor…
(Ömer Lütfi Akad)
SAVAŞ SONRASI SİNEMA
Savaş sona ermiş, ekonomi de iyiden iyiye bir canlanma göstermişti. Bu durum, sinema açısından bakıldığında kaliteli filmler, iyi yönetmen ve oyuncular anlamına geldi.
Dönüm noktası sayılacak film, Ömer Lütfi Akad yönetmenliğindeki 1952 yapımı “Kanun Namına” oldu. Filmin anlatımı, oyuncuların kabiliyeti ve daha birçok güzel bileşen ile gerçekten başarılı hissiyatını vermişti. Bu döneme, başarılı filmleriyle Memduh Ün, Metin Erksan, Halit Refiğ, Ertem Göreç, Nevzat Pesen, Duygu Sarıoğlu gibi birçok yönetmen damga vurdu.
(Yılmaz Güney)
SİNEMACILAR DÖNEMİ
Bu dönemde sinema dilinin oluşması konusunda özel bir çaba sarf edildi ve bu sebepten “Sinemacılar Dönemi” olarak anıldı.
Özellikle 1960’ların sonunda televizyonun hayatımıza yerleşmesiyle sinema bir yandan olumsuz etkilenirken, bir yandan da toplum üzerindeki yaygınlığı arttı. 1970’lerden itibaren daha çok sosyo-ekonomik sorunların işlendiği sinemada, 70’lerin en önemli yönetmenleri de Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Ali Özgentürk, Süreyya Duru, Fevzi Tuna, Ömer Kavur, Şerif Gören’di.
(Orhan Kemal)
ORHAN KEMAL ESERLERİ BAŞROLDE
Bu dönemin kalemi kuvvetli en özel isimlerinden biri Orhan Kemal’di. Sinemaya katkısı 1950’lerde film hikayeleri, senaryolarla başlayan Kemal’in, 1960’lardan sonra da roman ve hikayelerinden, biri üç kere, ikisi de ikişer kere olmak üzere toplamda 10 romanı ve bir de hikayesi, sinemaya uyarlandı. İlki 1960’ta Atıf Yılmaz tarafından uyarlanan Suçlu filmiydi.
1960-1980 YILLARI ARASINDA UYARLANAN ROMANLAR
Bu dönemde oldukça fazla roman sinemaya uyarlandığından, bu dönem içinden seçtiğim 14 tanesini görseli ile paylaşıyorum. Listenin tamamına "SAYIN, Aylin (2005), Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları ve Bu Uyarlamaların Toplumsal Yapıyla Etkileşimi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseklisans Tezi'nden" ulaşabilirsiniz.
AYŞECİK - 1960
Ayşecik
Kemalettin Tuğcu - 1960
Uyarlayan: Memduh Ün
YILANLARIN ÖCÜ - 1962
Yılanların Öcü
Fakir Baykurt - 1959
Uyarlayan: Metin Erksan
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SUSUZ YAZ 1 - 1963
Susuz Yaz
Necati Cumalı - 1962
Uyarlayan: Metin Erksan
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VURUN KAHPEYE 2 - 1964
Vurun Kahpeye
Halide Edib Adıvar - 1926
Uyarlayan: Orhan Aksoy
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DUDAKTAN KALBE 2 - 1965
Dudaktan Kalbe
Reşat Nuri Güntekin
Uyarlayan: Ülkü Erakalın
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HIÇKIRIK 2 - 1966
Hıçkırık
Kerime Nadir - 1938
Uyarlayan: Orhan Aksoy
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SENEDE BİR GÜN 2 - 1966
Senede Bir Gün
İhsan Koza İpekçi - 1946
Uyarlayan: Ertem Eğilmez
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ÇALIKUŞU - 1966
Çalıkuşu
Reşat Nuri Güntekin - 1922
Uyarlayan: Osman Seden
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MALKOÇOĞLU - 1966
Malkoçoğlu
Ayhan Başoğlu - 1965
Uyarlayan: Süreyya Duru
BİZİMKİLER - HÜDAVERDİ - PIRTIK - 1971
Bizimkiler - Hüdaverdi - Pırtık (Çizgi Roman)
Sezgin Burak
Uyarlayan: Lale Oraloğlu
SON HIÇKIRIK - 1971
Son Hıçkırık
Kerime Nadir - 1968
Uyarlayan: Ertem Eğilmez
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HABABAM SINIFI - 1975
Hababam Sınıfı
Rıfat Ilgaz - 1959
Uyarlayan: Ertem Eğilmez
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SÜT KARDEŞLER - 1976
Gulyabani
Hüseyin Rahmi Gürpınar - 1912
Uyarlayan: Ertem Eğilmez
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
DİLA HANIM - 1977
Dila Hanım - Makedonya 1900
Necati Cumalı - 1976
Uyarlayan: Orhan Aksoy
Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap
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Not: "1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.
Not: "1919 - 1949 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.
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Damla Karakuş
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