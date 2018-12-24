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1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sineması ne zaman ve nasıl başladı? Türk sinemasının geçiş dönemi olarak kabul edilen 1960-1980 yılları arasında hangi romanlar filme uyarlandı?

Özel İçerik | 24.12.2018 - 16:24..
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1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sineması 3

Türk sinemasında hangi romanlar sinemaya hangi dönemlerde uyarlandı? Siyah beyaz dönemden bu yana hangi yazarlar, hangi filmlerin senaryosunu yazdığını bilmeden yazmıştı kitaplarını? Üçüncü dosyamız 1960-1980 yılları arası Türk sineması roman uyarlamalarını içeriyor…

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

(Ömer Lütfi Akad)

SAVAŞ SONRASI SİNEMA

Savaş sona ermiş, ekonomi de iyiden iyiye bir canlanma göstermişti. Bu durum, sinema açısından bakıldığında kaliteli filmler, iyi yönetmen ve oyuncular anlamına geldi.

Dönüm noktası sayılacak film, Ömer Lütfi Akad yönetmenliğindeki 1952 yapımı “Kanun Namına” oldu. Filmin anlatımı, oyuncuların kabiliyeti ve daha birçok güzel bileşen ile gerçekten başarılı hissiyatını vermişti. Bu döneme, başarılı filmleriyle Memduh Ün, Metin Erksan, Halit Refiğ, Ertem Göreç, Nevzat Pesen, Duygu Sarıoğlu gibi birçok yönetmen damga vurdu.

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

(Yılmaz Güney)

SİNEMACILAR DÖNEMİ

Bu dönemde sinema dilinin oluşması konusunda özel bir çaba sarf edildi ve bu sebepten “Sinemacılar Dönemi” olarak anıldı.

Özellikle 1960’ların sonunda televizyonun hayatımıza yerleşmesiyle sinema bir yandan olumsuz etkilenirken, bir yandan da toplum üzerindeki yaygınlığı arttı. 1970’lerden itibaren daha çok sosyo-ekonomik sorunların işlendiği sinemada, 70’lerin en önemli yönetmenleri de Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Ali Özgentürk, Süreyya Duru, Fevzi Tuna, Ömer Kavur, Şerif Gören’di.

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

(Orhan Kemal)

ORHAN KEMAL ESERLERİ BAŞROLDE

Bu dönemin kalemi kuvvetli en özel isimlerinden biri Orhan Kemal’di. Sinemaya katkısı 1950’lerde film hikayeleri, senaryolarla başlayan Kemal’in, 1960’lardan sonra da roman ve hikayelerinden, biri üç kere, ikisi de ikişer kere olmak üzere toplamda 10 romanı ve bir de hikayesi, sinemaya uyarlandı. İlki 1960’ta Atıf Yılmaz tarafından uyarlanan Suçlu filmiydi.

1960-1980 YILLARI ARASINDA UYARLANAN ROMANLAR


Bu dönemde oldukça fazla roman sinemaya uyarlandığından, bu dönem içinden seçtiğim 14 tanesini görseli ile paylaşıyorum. Listenin tamamına "SAYIN, Aylin (2005), Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları ve Bu Uyarlamaların Toplumsal Yapıyla Etkileşimi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseklisans Tezi'nden" ulaşabilirsiniz.

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

AYŞECİK - 1960

Ayşecik

Kemalettin Tuğcu - 1960

Uyarlayan: Memduh Ün

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

YILANLARIN ÖCÜ - 1962

Yılanların Öcü

Fakir Baykurt - 1959

Uyarlayan: Metin Erksan

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

SUSUZ YAZ 1 - 1963

Susuz Yaz

Necati Cumalı - 1962

Uyarlayan: Metin Erksan

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

VURUN KAHPEYE 2 - 1964

Vurun Kahpeye

Halide Edib Adıvar - 1926

Uyarlayan: Orhan Aksoy

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

DUDAKTAN KALBE 2 - 1965

Dudaktan Kalbe

Reşat Nuri Güntekin

Uyarlayan: Ülkü Erakalın

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1950 - 1960 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

HIÇKIRIK 2 - 1966

Hıçkırık

Kerime Nadir - 1938

Uyarlayan: Orhan Aksoy

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1919-1949 Türk sineması uyarlanan Türk romanları

SENEDE BİR GÜN 2 - 1966

Senede Bir Gün

İhsan Koza İpekçi - 1946

Uyarlayan: Ertem Eğilmez

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

ÇALIKUŞU - 1966

Çalıkuşu

Reşat Nuri Güntekin - 1922

Uyarlayan: Osman Seden

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

MALKOÇOĞLU - 1966

Malkoçoğlu

Ayhan Başoğlu - 1965

Uyarlayan: Süreyya Duru

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

BİZİMKİLER - HÜDAVERDİ - PIRTIK - 1971

Bizimkiler - Hüdaverdi - Pırtık (Çizgi Roman)

Sezgin Burak

Uyarlayan: Lale Oraloğlu

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

SON HIÇKIRIK - 1971

Son Hıçkırık

Kerime Nadir - 1968

Uyarlayan: Ertem Eğilmez

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

HABABAM SINIFI - 1975

Hababam Sınıfı

Rıfat Ilgaz - 1959

Uyarlayan: Ertem Eğilmez

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

SÜT KARDEŞLER - 1976

Gulyabani

Hüseyin Rahmi Gürpınar - 1912

Uyarlayan: Ertem Eğilmez

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

DİLA HANIM - 1977

Dila Hanım - Makedonya 1900

Necati Cumalı - 1976

Uyarlayan: Orhan Aksoy

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

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Not: "1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

Not: "1919 - 1949 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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