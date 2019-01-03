1980 - 1990 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sinemasında hangi romanlar sinemaya hangi dönemlerde uyarlandı? Siyah beyaz dönemden bu yana hangi yazarlar, hangi filmlerin senaryosunu yazdığını bilmeden yazmıştı kitaplarını? Üçüncü dosyamız 1980-1990 yılları arası Türk sineması roman uyarlamalarını içeriyor…

YARATICI SANATÇILAR DÖNEMİ

80’li yıllar edebiyatın büyük ölçüde değişime uğradığı yıllardı. Edebiyatta ve sinemada şahsi üsluplarla “Yaratıcı Sinema Dönemi” başlamıştı.

Artık Yeşilçam Sineması etkinliğini yitirmeye başlamıştı veKerime Nadir gibi birçok yazarın etkisi zamanla azaldı ve edebiyattan sinemaya uyarlamada sayıca azalma görüldü. Bu daha nitelikli edebiyatçıların tercih edilmesi ve hatta kazanılması demekti.

Siyasi alanda yaşananlarla birlikte, 80’ler aslında dünyada birçok şeyin aynı anda yapıldığı zamanlardı. 80 Darbesi, sosyal hayatla birlikte sinemayı da etkilemişti. Kültürel anlamda da giderek her şey gündelikleşir oldu. 1980 sonrası yaşanan süreçte yönetmenler toplumsal bakış açısını bireye odaklanmaya çevirdiler. Bu, elbet romanların da toplumsa sorunlardan ve dolayısıyla gerçeklerden uzaklaşması anlamını taşıyordu.

DARBENİN ETKİSİ

80 Darbesi, yaşananlar arasında en etkilisi olmuştu. Sinema, aslında darbe ile birlikte büyük bir çöküş yaşadı. İdeolojik olarak kendini ifade edememe, topluma yüzünü dönememe durumları ise, ancak 90’ların ortalarından başlayarak yapılan az sayıda filmle geride bırakılabildi…

1960-1980 YILLARI ARASINDA UYARLANAN ROMANLAR

Liste biraz uzun olduğundan yine seçmeli bir kısmını paylaşacağım. Listenin tamamına "SAYIN, Aylin (2005), Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları ve Bu Uyarlamaların Toplumsal Yapıyla Etkileşimi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseklisans Tezi'nden" ulaşabilirsiniz.

DEVLET KUŞU - 1980

Devlet Kuşu

Orhan Kemal - 1958

Uyarlayan Memduh Ün

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ZÜBÜK - 1980

Zübük

Aziz Nesin - 1961

Uyarlayan: Kartal Tibet

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YILANI ÖLDÜRSELER - 1981

Yılanı Öldürseler

Yaşar Kemal - 1976

Uyarlayan: Türkan Şoray

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ÇOBAN YILDIZI - 1983

Çoban Yıldızı

Mahmut Yesari - 1925

Uyarlayan: Yunus Yılmaz

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KURBAĞALAR - 1985

Kurbağalar

Osman Şahin - 1985

Uyarlayan: Şerif Gören

KUYUCAKLI YUSUF - 1985

Kuyucaklı Yusuf

Sabahattin Ali - 1937

Uyarlayan: Fevzi Tuna

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ANAYURT OTELİ - 1986

Anayurt Oteli

Yusuf Atılgan - 1973

Uyarlayan: Ömer Kavur

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FİKRİMİN İNCE GÜLÜ - 1987

Fikrimin İnce Gülü

Adalet Ağaoğlu - 1976

Uyarlayan: Tunç Okan

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

KADININ ADI YOK - 1987

Kadının Adı Yok

Duygu Asena - 1987

Uyarlayan: Atıf Yılmaz

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

YER DEMİR GÖK BAKIR - 1987

Yer Demir Gök Bakır

Yaşar Kemal - 1963

Uyarlayan: Zülfü Livaneli

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

UÇURTMAYI VURMASINLAR - 1989

Uçurtmayı Vurmasınlar - 1989

Feride Çiçekoğlu - 1986

Uyarlayan: Tunç Başaran

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Not: "1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

Not: "1950 - 1960 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

Not: "1919 - 1949 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.

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Damla Karakuş

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