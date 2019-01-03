1980 - 1990 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları

Türk sinemasında hangi romanlar sinemaya hangi dönemlerde uyarlandı? Siyah beyaz dönemden bu yana hangi yazarlar, hangi filmlerin senaryosunu yazdığını bilmeden yazmıştı kitaplarını? Üçüncü dosyamız 1980-1990 yılları arası Türk sineması roman uyarlamalarını içeriyor…
YARATICI SANATÇILAR DÖNEMİ
80’li yıllar edebiyatın büyük ölçüde değişime uğradığı yıllardı. Edebiyatta ve sinemada şahsi üsluplarla “Yaratıcı Sinema Dönemi” başlamıştı.
Artık Yeşilçam Sineması etkinliğini yitirmeye başlamıştı veKerime Nadir gibi birçok yazarın etkisi zamanla azaldı ve edebiyattan sinemaya uyarlamada sayıca azalma görüldü. Bu daha nitelikli edebiyatçıların tercih edilmesi ve hatta kazanılması demekti.
Siyasi alanda yaşananlarla birlikte, 80’ler aslında dünyada birçok şeyin aynı anda yapıldığı zamanlardı. 80 Darbesi, sosyal hayatla birlikte sinemayı da etkilemişti. Kültürel anlamda da giderek her şey gündelikleşir oldu. 1980 sonrası yaşanan süreçte yönetmenler toplumsal bakış açısını bireye odaklanmaya çevirdiler. Bu, elbet romanların da toplumsa sorunlardan ve dolayısıyla gerçeklerden uzaklaşması anlamını taşıyordu.
DARBENİN ETKİSİ
80 Darbesi, yaşananlar arasında en etkilisi olmuştu. Sinema, aslında darbe ile birlikte büyük bir çöküş yaşadı. İdeolojik olarak kendini ifade edememe, topluma yüzünü dönememe durumları ise, ancak 90’ların ortalarından başlayarak yapılan az sayıda filmle geride bırakılabildi…
1960-1980 YILLARI ARASINDA UYARLANAN ROMANLAR
Liste biraz uzun olduğundan yine seçmeli bir kısmını paylaşacağım. Listenin tamamına "SAYIN, Aylin (2005), Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları ve Bu Uyarlamaların Toplumsal Yapıyla Etkileşimi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yükseklisans Tezi'nden" ulaşabilirsiniz.
DEVLET KUŞU - 1980
Devlet Kuşu
Orhan Kemal - 1958
Uyarlayan Memduh Ün
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ZÜBÜK - 1980
Zübük
Aziz Nesin - 1961
Uyarlayan: Kartal Tibet
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YILANI ÖLDÜRSELER - 1981
Yılanı Öldürseler
Yaşar Kemal - 1976
Uyarlayan: Türkan Şoray
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ÇOBAN YILDIZI - 1983
Çoban Yıldızı
Mahmut Yesari - 1925
Uyarlayan: Yunus Yılmaz
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KURBAĞALAR - 1985
Kurbağalar
Osman Şahin - 1985
Uyarlayan: Şerif Gören
KUYUCAKLI YUSUF - 1985
Kuyucaklı Yusuf
Sabahattin Ali - 1937
Uyarlayan: Fevzi Tuna
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ANAYURT OTELİ - 1986
Anayurt Oteli
Yusuf Atılgan - 1973
Uyarlayan: Ömer Kavur
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FİKRİMİN İNCE GÜLÜ - 1987
Fikrimin İnce Gülü
Adalet Ağaoğlu - 1976
Uyarlayan: Tunç Okan
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
KADININ ADI YOK - 1987
Kadının Adı Yok
Duygu Asena - 1987
Uyarlayan: Atıf Yılmaz
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
YER DEMİR GÖK BAKIR - 1987
Yer Demir Gök Bakır
Yaşar Kemal - 1963
Uyarlayan: Zülfü Livaneli
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UÇURTMAYI VURMASINLAR - 1989
Uçurtmayı Vurmasınlar - 1989
Feride Çiçekoğlu - 1986
Uyarlayan: Tunç Başaran
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
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Not: "1960 - 1980 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.
Not: "1950 - 1960 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.
Not: "1919 - 1949 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları" için tıklayınız.
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Damla Karakuş
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