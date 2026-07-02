2026-2027 anaokulu kayıt tarihleri: MEB adrese göre anaokulu sorgulama

Eğitim öğretim hayatına ilk adımı atmaya hazırlanan minikler ve çocuklarının anaokulu kaydı için hazırlık yapan veliler için heyecanlı bekleyiş başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) üzerinden gerçekleştirilen anaokulu kayıt süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor.

Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte e-Okul adrese göre kayıt sorgulama ekranı…

Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim yılı anaokulu ve ana sınıfı kayıtlarının, MEB tarafından Temmuz ayı içerisinde e-Okul sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Anaokulu kayıt sorgulama nasıl yapılır?

Veliler, çocuklarının hangi anaokuluna veya ana sınıfına kaydedildiğini öğrenmek için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni (VBS) kullanabilirler.

Daha detaylı bilgi almak veya kurumsal destek sağlamak isteyen veliler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilir ya da kayıt bölgesinde bulunan okul müdürlükleri ile doğrudan iletişime geçerek bilgi alabilirler.

Anaokulu sorgulama ekranı



