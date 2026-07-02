Atletico Madrid, Mason Greenwood transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu

Hücum hattına dünya çapında bir yıldız katmak için kolları sıvayan Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinde sıcak saatler yaşanıyor.

Adı uzun süredir sarı-lacivertliler ile anılan İngiliz yıldız için İspanyol devi araya girdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ademola Lookman'ı renklerine bağlayan Atletico Madrid, bu kez Greenwood için sarı-lacivertlilere rakip oldu.

ATLETICO İLGİLENİYOR

L'Equipe'nin haberine göre; Atletico Madrid, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile ilgileniyor.

Fransız kulübü, oyuncusu için 50 milyon euro talep ediyor. Atletico Madrid, yakın zamanda Greenwood için harekete geçecek.

SIMEONE İSTİYOR

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Greenwood'u hücum seçeneklerini güçlendirebilecek bir oyuncu olarak görüyor.

FENERBAHÇE VE ROMA DA TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe ve Roma da 24 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON EURO

Geçen sezon 45 resmi maça çıkan Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik katkı verdi.

Kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Greenwood'un 55 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.