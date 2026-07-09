2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi canlı yayın: Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulüpler kamp çalışmalarına devam ediyor.

Taraftarların gözü kulağı ise Riva’dan gelecek haberlerde…

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde şampiyonluk yarışının heyecanını yansıtacak kura çekimi ile ilgili detaylar belli oldu.

Peki, Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig Fikstür Çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak.

Etkinliğe Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu ev sahipliği yapacak.

Heyecan dolu anlara sahne olacak fikstür çekimi, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

2026-2027 Süper Lig ne zaman başlayacak?

2026-2027 sezonu 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla start alacak.

Fikstür çekimi ile birlikte takımların ligin ilk haftasında karşılaşacağı rakipler ve sezon boyunca oynayacakları derbi tarihleri netleşmiş olacak.