Serenay Sarıkaya tatil pozlarına yenilerini ekledi! Takipçileri beğeni yağdırdı

Yoğun sezonun ardından tatil molası veren Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. İlk önce uzun zamandır sevgilisi olan popçu Mert Demir'le birlikte tatile çıkan daha sonra annesi Ümran Seyhan ile yazın tadını çıkaran Serenay Sarıkaya, eve dönmüyor.

TATİLE DOYMUYOR

Hala tatilde olan Serenay, sosyal medya hesabından yeni tatil pozlarını yükledi.

Beyaz, mini ve derin göğüs dekolteli pozlarını paylaşan güzel oyuncu, güzelliğine ve tarzına takipçilerinden tam puan almayı yine başardı. Sevenleri karelerin altına yorum atmayı ihmal etmedi.