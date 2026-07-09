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Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun derbi tarihleri netleşti. Buna göre ilk derbi Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 4. hafta Kadıköy'de oynanacak.

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Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu
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Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun derbi tarihleri netleşti. İşte o liste...

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

Ayrıntılar gelecek...