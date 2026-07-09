Yeni sezonun derbi tarihleri belli oldu
Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun derbi tarihleri netleşti. Buna göre ilk derbi Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 4. hafta Kadıköy'de oynanacak.
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Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun derbi tarihleri netleşti. İşte o liste...
4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
Ayrıntılar gelecek...