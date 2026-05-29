2026 Ballon d'Or ödül töreni, Londra'da yapılacak
70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim'de İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da sahibini bulacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.
MATTHEWS'IN ANISINA LONDRA'DA
France Football ve UEFA tarafından ortaklaşa düzenlenen törenin, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına Londra'da yapılacağı kaydedildi.
GEÇEN YILIN KAZANANLARI
Ödülü geçen yıl erkek futbolunda Ousmane Dembele, kadın futbolunda ise Aitana Bonmati kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)