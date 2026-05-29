İstanbul Boğazı'nın turkuaz görüntüsü görenleri mest ediyor

İstanbul Boğazı'nın rengi görenleri mest edecek bir hal aldı...

Kurban Bayramı nedeniyle büyük ölçüde boşalan megakent, havanın da güneşli seyretmesiyle masalları andırıyor.

İstanbul Boğazı'nın renginin de yaşanan alg patlaması nedeniyle mavinin en güzel tonu olan turkuaza dönmesiyle, kentteki vatandaşlar boğaza akın ederek hem güel havanın hem de boğazdaki renk cümbüşünün tadını çıkardı.

DENİZ RENGİNİN DEĞİŞMESİNE SEBEP: ALG YOĞUNLUĞU

Deniz bilimleri uzmanlarına göre, bu renk değişiminin temel nedeni “Coccolithophore” adı verilen mikroskobik alglerin yoğun şekilde çoğalması.

Karadeniz’de doğal olarak bulunan bu tek hücreli canlılar, hücre yüzeylerinde kalsiyum karbonat taşıyor. Güneş ışığını yansıtan bu yapı sayesinde deniz suyu turkuaz ve açık mavi tonlarda görülüyor.

BOĞAZDA FARKLI RENKLER GÖRÜLÜYOR

Bilim insanları, Coccolithophore türlerinin yalnızca görsel bir değişime neden olmadığını, aynı zamanda küresel karbon döngüsünde önemli rol oynadığını belirtiyor. Bu canlıların atmosferdeki karbonun deniz tabanında depolanmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.

AKINTIYA GÖRE RENGİN TONU DEĞİŞİYOR

Öte yandan, İstanbul Boğazı’nda akıntının güçlü olduğu kesimlerde turkuaz tonlar belirginleşirken, Marmara Denizi kıyılarının bazı bölgelerinde farklı alg türlerinin baskın hale geldiği gözlemleniyor.

Uzmanlar, özellikle akıntının zayıf olduğu batı, doğu ve güney kıyılarında görülen kahverengi ve pas tonlarındaki renk değişimlerinin çevresel baskı ve kirlilik yükünün arttığına işaret ettiğini vurguluyor.