Bursa'da tartıştığı kadını darbeden adama kadın müdahalesi

Bursa'da saldırgan adama kadın müdahalesi..

Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’ndeki kaldırımda meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kadın ile yanındaki erkek arasında tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI KADINI DARBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, iddiaya göre kadını darbederek yere düşürdü.

YOLDAN GEÇEN KADIN SALDIRGANI İTTİ

Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti.

Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.