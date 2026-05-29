Bursa'da tartıştığı kadını darbeden adama kadın müdahalesi
Bursa'da tartıştığı kadını darbeden kimliği belirsiz erkek, başka bir kadının araya girip kendisini iterek uzaklaştırdı. Araya giren kadının müdahalesiyle kavga sonlandı.
Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’ndeki kaldırımda meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kadın ile yanındaki erkek arasında tartışma çıktı.
TARTIŞTIĞI KADINI DARBETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, iddiaya göre kadını darbederek yere düşürdü.
YOLDAN GEÇEN KADIN SALDIRGANI İTTİ
Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti.
Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)