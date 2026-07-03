2026 Temmuz imam maaşları: Vaiz, müezzin, imam zamlı maaşları

Milyonlarca kamu çalışanını yakından ilgilendiren Temmuz ayı maaş zammı süreci resmiyet kazandı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellendi ve bu artış, imam maaşlarına da doğrudan yansıdı.

Din görevlileri, kendi unvanlarına göre oluşan yeni maaş tablolarını yakından takip ediyor.

İşte zamlı imam, vaiz ve müezzin maaşları:

ZAMLI İMAM MAAŞLARI

2026 yılının Ocak ayında, 8/1 derecesindeki bir imam-hatibin maaşı yaklaşık 63.735 TL civarında uygulanıyordu.

Yeni göreve başlayan: Mevcut maaşın üzerine gelen zamlarla birlikte yaklaşık 72.000 TL - 73.000 TL bandına yükselmiştir.

Hizmet yılı ve derecesine göre bu kademedeki imamların maaşları güncellemeler sonrası 78.000 TL ile 82.000 TL civarında hesaplanmaktadır.

Yüksek Kıdemli (1/4 Derece): En üst derece ve kıdeme sahip olan din görevlilerinin maaşları ise zam oranları yansıtıldığında 85.000 TL ile 88.000 TL seviyelerine ulaşmaktadır.