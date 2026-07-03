Akın Gürlek duyurdu: Çekyalıları Maslak'taki ofisten dolandıran şebeke çökertildi

Çekya vatandaşlarını, polis veya savcı olduklarını söyleyerek dolandıran bir şebeke çökertildi.

Şebekenin Avrupa ülkelerindeki kişileri, Maslak'ta kurdukları bir çağrı merkezi üzerinden dolandırdıkları tespit edildi.

AKIN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şebekenin çökertildiğini X hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda açıldığını duyurdu.

POLİSİZ DİYEREK ÇEKYALILARI DOLANDIRMIŞLAR

Akın Gürlek, şebekenin İstanbul'da kurdukları bir çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan mağdurları; polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak çok sayıda Çekya vatandaşlı ile Avrupalıyı dolandırdıklarının tespit edildiğini belirtti.

MASLAK'TA BİR ÇAĞRI MERKEZİ

Yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri belirlenen şebekenin Maslak'taki bir iş merkezinde faaliyet yürüttüğü, çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğunu belirten Bakan Gürlek, mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığını kaydetti.

3 ADRESE OPERASYON

Bakan Gürlek, İstanbul'da eş zamanlı 3 ayrı adrese operasyon düzenlendiğini ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğunu açıkladı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Akın Gürlek, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadesine yer verdi.