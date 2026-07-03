Haziranda ve ilk 6 ayda Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, haziran ayında yüzde 11.44 oranında daraldı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla hem binek hem de ticari araçların satışlarında gözle görülür bir kayıp yaşandı.

İLK ALTI AYDA KÜÇÜLME DEVAM ETTİ

Haziran ayında 83 bin 978'i otomobil ve 21 bin 63'ü hafif ticari olmak üzere toplam 105 bin 41 adet araç satışı gerçekleştirildi.

Yılın ilk yarısına bakıldığında ise toplam satışlar 558 bin 179 adette kalarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 oranında daralma gösterdi.

PAZARIN LİDERİ RENAULT

Genel pazardaki çift haneli düşüşe rağmen Renault, haziran ayında satışlarını yüzde 55,8 oranında artırarak pazar liderliğini güçlü bir şekilde korumayı başardı.

Markanın popüler modeli Renault Clio ise hem haziran ayında hem de yılın ilk yarısında Türkiye'nin en çok satan otomobil modeli ünvanını sürdürdü.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Elektrikli otomobil pazarında haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında çok büyük bir kırılma gerçekleşti.

Yaşanan bu sert düşüşle birlikte elektrikli araçların toplam binek otomobil pazarındaki payı yüzde 27,38 seviyesinden yüzde 17,75'e kadar geriledi.

HAZİRANDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

Renault Clio – 4 bin 807 adet

Fiat Egea Sedan – 4 bin 742 adet

Renault Megane – 3 bin 467 adet

Togg T10X – 2 bin 933 adet

Toyota Corolla – 2 bin 728 adet

Renault Duster – 2 bin 493 adet

Renault Boreal – 2 bin 160 adet

KG Mobility Torres – 1 bin 942 adet

Nissan Qashqai – 1 bin 923 adet

Hyundai i20 – 1 bin 818 adet

İLK 6 AYDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

Renault Clio – 28 bin 892 adet

Renault Megane Sedan – 17 bin 375 adet

Toyota Corolla – 17 bin 215 adet

Fiat Egea Sedan – 14 bin 766 adet

Toyota C-HR – 13 bin 992 adet

Renault Duster – 12 bin 863 adet

Togg T10X – 12 bin 003 adet

Hyundai i20 – 11 bin 919 adet

Volkswagen Taigo – 11 bin 741 adet

Peugeot 2008 – 10 bin 656 adet