2026'da en kolay schengen vizesi hangi ülkeden alınır: İşte onay oranı yüksek rotalar

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yurt dışı seyahat planları yapan binlerce seyahatsever için heyecanlı geri sayım başladı.

Ancak seyahat tutkunlarının önündeki en büyük engel ve korkulu rüya, vize prosedürleri ve randevu krizleri oluyor.

2026 yılı güncel başvuru verileri ve konsolosluk istatistiklerine göre, Türk vatandaşlarının başvurularını en hızlı sonuçlandıran ve en yüksek onay oranına sahip olan Schengen ülkeleri belli oldu.

İşte seyahat planınızı riske atmadan önce mutlaka incelemeniz gereken, vize kapılarını sonuna kadar açan o ülkeler:

İspanya

Akdeniz turizminin gözdesi olan İspanya, son dönemde Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularına en yüksek onay oranını veren ülkelerin başında yer alıyor.

Dosyasını eksiksiz hazırlayan ve seyahat bütçesini net şekilde ibraz eden kişilere karşı oldukça yapıcı bir tutum sergiliyor.

İspanya, özellikle uzun süreli ve çok girişli (multi) vize verme eğilimi en cömert ülkelerden biri.

Yunanistan

Türkiye'ye coğrafi yakınlığı ve turizm odaklı ilişkileri nedeniyle Türk seyahatseverlerin en çok başvuru yaptığı ve listenin ilk sırasında yer alan ülke Yunanistan oldu.

Kültürel yakınlık ve dönemsel adalar politikası (kapı vizesi gibi esneklikler) süreci kolaylaştırıyor. Konsolosluk incelemeleri yoğunluğa göre 5 ila 10 gün gibi kısa sürelerde olumlu sonuçlanabiliyor.

İspanya'ya kıyasla, özellikle ilk kez başvuran kişilere seyahat süresi kadar kısa süreli veya tek girişli vize verme olasılığı daha yüksektir.

İtalya

Turizm kapasitesini artırmak isteyen İtalya, seyahat planı net ve tutarlı olan Türk vatandaşlarına karşı oldukça esnek ve objektif değerlendirmeler yapıyor.

Düzenli işi, geliri olan ve geçmişte vize kurallarına uymuş başvuru sahiplerine ilk etapta bile 6 ay ile 1 yıl arasında değişen uzun süreli vizeler verebiliyor.

Macaristan

Orta Avrupa'nın giriş kapısı olarak kabul edilen Macaristan, son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik onay oranlarını ciddi şekilde artıran bir diğer rota haline geldi.

İstenen evrak listesi oldukça nettir ve konsolosluğun ekstra belge talebi çok az. Turistik amaçlı kısa dönem seyahat planlarını hızlıca onaylamasıyla biliniyor.

Slovenya ve Slovakya

Fransa ve Almanya gibi devasa başvuru hacmi olmayan bu iki ülke, vize uzmanları tarafından "gizli kalmış yüksek onay noktaları" olarak nitelendiriliyor.

Türkiye'den yapılan başvuru sayısı az olduğu için randevu bulmak çok daha kolaydır. İstatistiki verilere göre bu iki ülkenin Türk vatandaşlarına yönelik vize reddetme oranları Avrupa ortalamasının oldukça altında.

Polonya

Özellikle üniversite öğrencileri, genç profesyoneller ve ticari/etkinlik katılımı amacıyla seyahat edecekler için Polonya süreci oldukça düzenli yürütüyor.

Polonya'nın Türk ziyaretçilere karşı genel politikası olumlu ve randevu dağıtım sistemi diğer birçok Avrupa ülkesine göre daha stabil.