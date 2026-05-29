21 kumsala gece girişler yasaklandı: Cezası 699 bin lira

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları için Akdeniz sahillerinde kritik bir dönem başladı.

Her yıl nisan sonu veya mayıs ayı gibi başlayan bu doğal süreç, eylül sonuna kadar devam ediyor.

Anne kaplumbağalar kumsallara çıkıp yumurtalarını bırakıyor, temmuz ortasından itibaren de yumurtadan çıkan minik yavrular denize ulaşmaya çalışıyor.

Bu mucizevi canlıları korumak için İztuzu, Patara ve Çıralı'nın da aralarında olduğu koruma altındaki 21 kumsala 1 Mayıs - Eylül sonu tarihleri arasında gece girişleri yasaklandı.

Gündüz İnsanların, Gece Kaplumbağaların

Deniz kaplumbağalarının yuvalama ve yavrulama dönemi olan mayıs-eylül ayları arasında, yerli ve yabancı turistler sahilleri sadece gündüz vakti kullanabilecek. Akşam saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar kumsallara ayak basmak kesinlikle yasak. Bu saatlerde sahiller tamamen asıl sahiplerine, yani deniz kaplumbağalarına bırakılacak. Giriş noktalarına konuyla ilgili uyarı tabelaları da yerleştirildi.

Şahıslara 699 Bin, Kurumlara 2 Milyon TL Ceza

Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, kaplumbağalara, yuvalarına veya yumurtalarına zarar verenlere uygulanacak cezalar yeniden belirlendi. 2026 yılı için geçerli olan kuralları ihlal etmenin faturası oldukça ağır:

Bireysel İhlal Cezası: 699 bin 245 TL

Şirket ve Kurum Cezası (Tüzel Kişiler): 2 milyon 97 bin TL

Yasak Kapsamındaki 21 Kumsal

Türkiye'nin ve Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı 30 kilometrelik Belek kumsalı olurken, toplamda 9'u Antalya'da olmak üzere Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde koruma altına alınan kumsalların tam listesi şöyle:

Muğla: Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye

Antalya: Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa

Mersin: Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı

Adana:Akyatan, Yumurtalık

Hatay: Samandağ