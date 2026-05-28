3 ilde ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü yasağı geldi

İslam aleminin heyecanla ve özlemle beklediği Kurban Bayramı dün başladı.

Milyonlarca vatandaş, sevdiklerinin yanına memleketlerine giderken Kurban Bayramı dönüşü için alınacak önlemler duyurulmaya başlandı.

3 İLDE AĞIR TONAJLI ARAÇLARA YÖNELİK YASAK

Sakarya, Düzce ve Kocaeli'de vatandaşların güvenliği için ağır tonajlı araçlara yönelik 1,5 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

KOCAELİ VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Açıklamada, "30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul istikametinde D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, 0-5, D-575 ve D-595 kara yollarında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İI İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereği izin verilmemesine valiliğimizce karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TAŞIT TRAFİĞİNİN YOĞUNLAŞACAĞI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK KARAR ALINDI

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle büyükşehirlerden diğer kentlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önüne alınarak karar alındığı bildirildi.

SAKARYA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınması gerektiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, ilimiz mülki hudutlarını kapsayacak şekilde Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara otoyolu, D-1 ve D-6 kara yolu İstanbul istikameti yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi kararlaştırıldı.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."

TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA ALINDI

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi ve ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda birtakım tedbirler alındığı bildirildi.

DÜZCE VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Açıklamada, "30.05.2026 Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 01.06.2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu İstanbul istikameti yönünde kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyir yapmalarına izin verilmemesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.