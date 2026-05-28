Sözcü, 13 yıl boyunca desteklediği Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 2023 yılındaki 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve “mutlak butlan” kararı sonrası eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetimi yeniden göreve döndü.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde gerginlik yaşandı, valilik kararı doğrultusunda emniyet güçleri binaya müdahalede bulund. Ayrıca, mutlak butlan kararına ilişkin belge Özgür Özel’e teslim edilirken, CHP yönetimi önce kararı baştan sona okudu, sonra da şov yaparcasına Özgür Özel eliyle 'yırttı'.

“AHLAKİ TEMİZLİK” TARTIŞMASI

Parti içindeki kriz sürerken, karar sonrası CHP’de “ahlaki temizlik” tartışmalarının gündeme geldiği ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde kullanılan 2 aracı satışa çıkardı. Araçların üzerine 'Haram parayla alınmıştır' ifadelerin yer aldığı tabelaların asıldığı öne sürüldü.

KENDİ MEDYASI SIRTINI DÖNDÜ

13 yıldır her seçim yenilgisine rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyen muhalif medya, yine CHP'lilerin açtığı dava sonrası partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürüyor.

CHP'deki şaibeli kurultay davasında verilen mutlak butlan kararı ile genel başkan olarak partiye dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bir zamanlar kendisini sorgusuz sualsiz destekleyen Sözcü tarafından eleştirildi.

13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yaşanan seçim hezimetleri sıralanırken, Sözcü'nün bu süreçte verdiği desteği gizlemesi de dikkat çekti.

MİLLETE "KOYUN" DİYENLERİN DÜŞTÜĞÜ HAL

Ve bu destekte, manşetlerinde milleti aşağılamaktan hiç de çekinmediler..

Her seçimde millete 'koyun' diyen, Cumhurbaşkanı adaylarını "Ekmek için Ekmeleddin" sloganlarıyla seçmenin önüne süren, kaybedince de milleti çeşitli hakaretlerle ve küçümsemelerle aşağılayan muhalif medya, CHP seçmenine 13 yıldır bir şekilde tek çare olarak dayatılan Kılıçdaroğlu'na bu kez cephe almış durumda..