Altındaki sert düşüşün nedenleri

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, hem yatırımcıların hem de vatandaşların yakın takibine girdi.

Ons altının 4.366 dolar seviyesine kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini görmesi, “altın neden düşüyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ALTINDA DÜŞÜŞÜN ARKA PLANINDA NE VAR?

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken, altın fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında jeopolitik gelişmeler, faiz beklentileri ve ABD verileri öne çıkıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

Ortadoğu’da devam eden çatışmaların piyasalar üzerindeki etkisi altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı. Başlangıçta savaşın kısa sürede sona ereceği beklentisi güvenli liman talebini artırırken, sürecin uzamasıyla birlikte piyasalarda farklı bir fiyatlama süreci başladı.

Enerji arzına yönelik endişeler ve petrol fiyatlarındaki sert hareketler de enflasyon beklentilerini etkileyerek altın üzerinde dolaylı baskı oluşturdu.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI ZAYIFLATTI

Altın fiyatlarındaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri, merkez bankalarına yönelik faiz artırımı beklentileri oldu.

Yüksek faiz ortamı, getiri sağlamayan altını yatırımcılar açısından daha az cazip hale getirirken, sermaye faiz getirili enstrümanlara yönelme eğilimi gösteriyor. Bu durum altının yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.

ABD VERİLERİ VE FED SİNYALLERİ

ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Fed’in para politikası adımlarına ilişkin beklentiler piyasaların odağında yer alıyor.

Özellikle kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi ve Fed yetkililerinin açıklamaları, enflasyonla mücadele sürecinin seyrine ilişkin kritik sinyaller olarak değerlendiriliyor. Belirsizlik ise piyasalarda oynaklığı artırıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Son verilere göre altın fiyatlarında dikkat çeken gerileme şöyle:

Ons altın 4.366 dolar seviyesine kadar düştü

Gram altın 6.466 TL bandında işlem görüyor

Diğer altın türlerinde de benzer düşüşler kaydedildi

YATIRIMCILAR NEYİ TAKİP EDİYOR?

Piyasalarda yön arayışı sürerken yatırımcılar şu başlıklara odaklanmış durumda:

Jeopolitik riskler

Ortadoğu’daki gelişmelerin seyri, güvenli liman talebini doğrudan etkiliyor.

Merkez bankası kararları

Faiz politikalarındaki olası değişiklikler altının yönünü belirleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.

Enflasyon verileri

Küresel enflasyon görünümü, yatırım araçları arasındaki tercihleri şekillendiriyor.

DÜŞÜŞ GEÇİCİ Mİ, SÜREKLİ Mİ?

Uzman değerlendirmelerine göre mevcut gerileme, hem jeopolitik risk algısındaki değişim hem de faiz beklentilerindeki artıştan kaynaklanıyor.

Ancak altın, tarihsel olarak belirsizlik dönemlerinde yeniden güvenli liman talebiyle toparlanma eğilimi gösterebiliyor. Bu nedenle fiyatların yönü, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmelere bağlı olacak.