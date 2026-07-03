3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 tutuklama

Yasa dışı bahse yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Gaziantep'te, başarılı bir operasyon daha düzenlendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine banka ile kripto hesabı temin eden ve para transferine aracılık eden 8 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibiyle yakalanan bu şüphelilerin, üyelerin sitelere bakiye yüklemesini sağladıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli Adana ve Osmaniye’de toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 GÖZALTI

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BANKA KARTLARINA EL KONULDU

Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ile banka kartlarına el konuldu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.