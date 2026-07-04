F-35, Beyaz Saray'a yakın bölgede havada bekledi

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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgedeki Jefferson anıt mezarının önünde beliren F-35 Lightning II uçağı bir süre havada asılı konumda bekledi.

Söz konusu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada merak konusu oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

'National Mall' diye bilinen alandaki su rezervuarının üzerinde oldukça alçak bir noktada hareketsiz duran uçakla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Aynı noktada durarak kendi etrafında daire çizen uçağın motorlarının oluşturduğu rüzgarın etkisiyle rezervuar suyunun üzerinde haleler oluştu.

UÇUŞA YASAK BÖLGE

11 Eylül saldırılarından sonra uçuşa yasak bölge ilan edilen başkent semalarında F-35 uçağının hangi amaçla bulunduğu konusu, bazı sosyal medya kullanıcılarında heyecan uyandırırken bazılarında ise kafa karışıklığı yarattı.