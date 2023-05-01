1 Mayıs etkinliğinde Maltepe Miting Alanı boş kaldı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak için Maltepe Miting Alanı’na gelenler havadan görüntülendi. Alanın boş kaldığı görüldü.

DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları devam ediyor.

Tüm dünyada sembolik etkinliklerle yapılan kutlamalardan sonra bir bayram, bir tatil günü gibi kutlanan 1 Mayıs, Türkiye'de ideolojilerin güdümünde sokak olaylarına neden oluyor.

Adres yine Maltepe

Keyifle tatil yapmak yerine inatla sokaklara çıkmak isteyenlerin yaratmak istediği huzursuzluğu önlemek amacıyla Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki miting alanı her 1 Mayıs'ta gösteri için hazırlanıyor.

İstanbul'daki kutlamalar için sabah erken saatlerden itibaren Maltepe Miting Alanına gelen vatandaşlar polis kontrolü ve sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde alana giriş yaptı.

Maltepe'de alan boş kaldı

Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları öğlen saat 12.00 sıralarında kortej halinde yürüyerek miting alanına geldi.

Polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Alandaki kalabalık havadan görüntülendi. Alanın boş kaldığı görüldü.