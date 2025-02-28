134 kişiyi 400 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İHA

Yüksek kar vaatleri ve telefon dolandırıcılığı yöntemiyle Türkiye genelinde 134 kişiyi yaklaşık 400 milyon lira dolandıran suç şebekesi, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu tespit edildi.

28 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saray’a götürüldü. Savcılıkta yürütülen soruşturmanın ardından, 28 kişi adliyeye sevk edilerek yasal işlemlere başlandı.