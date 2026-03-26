Niran Ünsal'ın emeklilik hayali gerçek oldu! Temizlik işine girdi

90'lı yılların popüler isimlerinden Türk müziğinin güçlü seslerinden Niran Ünsal, uzun zaman sonra gündem oldu. Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal, uzun süredir ortalıkta yoktu.

Özellikle bir dönem Peker Açıkalın ile yaşadığı ilişkiyle ve tesettüre girmesiyle gündeme gelen şarkıcıdan yine radikal bir karar geldi.

"TEMİZLİK İŞİNE GİRDİ"

Ünsal, çok yakında Yunanistan'da temizlik ve bakım hizmetleri üzerine bir şirket kuracağını açıkladı. "Varkiza bölgesinde küçük bir evim var" diyen Niran Ünsal; "Yunanistan'da bir temizlik şirketi açıyorum. Şu anda eksik evrakları tamamlıyorum. Burada bir müzik şirketim zaten var ama 'Onu mu yapayım, bunu mu yapayım?' derken sonunda buna karar verdim.

"EVDE DE ÖYLEYİM"

Araştırma yaptım. Ev temizliği, yaşlı ve bebek bakımı konusunda büyük bir açık var. Temizlik işini gerçekten çok seviyorum, evde de öyleyim. Yunanistan'da yaşlı nüfus çok fazla. Yaşlı ve bebek bakımı hem manevi hem de maddi olarak beni mutlu eden bir iş" dedi.

Yeni girişimini bir emeklilik hayali olarak tanımlayan Niran Ünsal; "Hep böyle bir emeklilik işi hayal ediyordum, çok şükür hayata geçirdim ve mutluyum" dedi.