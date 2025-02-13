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Haber Merkezi

İstanbul'da ilginç bir görüntü kaydedildi.

Bu görüntünün adresi ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.

Köprüye gelen bir gelin konvoyu, araçlarını durdurdu ve köprü üzerinde oynamaya başladı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında, araçlarını yol kenarına çekip dans eden çifte yoldan geçen bir kadın da katıldı.

Aracından inen ve dansa eşlik eden kadın, kısa bir süre sonra geldiği araca binerek bölgeden uzaklaştı.

O sırada kucaklarında küçük bir bebek olduğu da görülen grup, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

ŞİKAYET EDİLDİ

Köprüde yaşanan bu olayın hızla sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kişi şikayette bulundu.

Kaydedilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntülerde; gelinin ve diğer aile üyelerinin rahat tavırları da "pes" dedirtti.